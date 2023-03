El PP critica que "el PSOE habla mucho de igualdad pero permite el aumento de la prostitución en Jerez"

"No es que en estos años no hayan ido a menos los problemas provocados por los negocios vinculados a la prostitución en Avenida de Méjico y su entorno, es que con el gobierno de Mamen Sánchez ha ido a más el problema sin que se haya tomado medida alguna. Y no será porque los vecinos no estén hartos de denunciar este problema diario", aseguran en el PP de Jerez.

Desde el PP lamentan que "el gobierno de Mamen Sánchez esté paralizado permitiendo una prostitución que denigra a la mujer y que cada día va a más, con imágenes a plena luz del día nada idóneas para cualquier calle de cualquier ciudad y que provoca otros problemas asociados a estos establecimientos que no dejan de crecer".

"No parece lógico que el PSOE hable mucho de igualdad y este 8M vaya a volver a presentarse como adalid del feminismo y de los derechos de la mujer cuando, en realidad, lo que hace es permitir la prostitución en Jerez, permitir la continua apertura de locales y negocios vinculados, de una u otra forma, a la prostitución", apuntan los populares.

María José García-Pelayo ha mantenido un encuentro con representantes de los vecinos de Plaza del Caballo, Avenida de Méjico y Torres de Córdoba para reiterar "la necesidad urgente de que desde el gobierno de Mamen Sánchez se tomen, de una vez por todas, mas medidas eficaces que comiencen a disuadir y a evitar estos problemas que llevan años soportando en Avenida de Méjico y entorno".

"Parece extraño que en una ciudad en la que tanto trabajo cuesta que el Ayuntamiento dé una licencia para abrir cualquier negocio, este tipo de establecimientos consigan pronto abrir sus puertas", añade el PP.

Pelayo ha trasladado a los vecinos su "firme compromiso para atajar este problema. Porque los vecinos merecen vivir con tranquilidad y descansar, porque los comercios merecen poder trabajar en un entorno de seguridad y amable, porque es una zona altamente residencial que no debe convivir con este tipo de negocios y problemas. Y porque Jerez no puede ser una ciudad donde se tolere ni se ampare la prostitución que tanto ataca la dignidad de la mujer que la ejerce, que casi en todos los casos lo hace a la fuerza".

"Pero estos vecinos no son los únicos que están viviendo problemas derivados de la prostitución", y es que al PP han llegado "muchas quejas de vecinos de El Almendral que están sufriendo las consecuencias de un nuevo negocio vinculado a esta práctica tan denigrante para la mujer".