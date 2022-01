El PP pide a Sánchez en Jerez que "dé un paso atrás y convoque elecciones" tras dos años "mintiendo a todos"

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha pedido este viernes en Jerez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "dé un paso atrás y convoque" elecciones generales, después de pasarse dos años "mintiendo a todos y sobre todo".

En declaraciones a los periodistas en Jerez, Beltrán ha señalado que hoy se cumplen dos años de un Gobierno dirigido por "el presidente de la mentira", porque Sánchez "miente constantemente y a todos": "Dijo que nunca gobernaría con Podemos, que no pactaría con Bildu, que no indultaría a los condenados por el procés y que no iba a dejar a nadie atrás, y nada más lejos de la realidad"

Ahora, según ha señalado, tenemos un "Gobierno dirigido por comunistas, populistas, independentistas y por los herederos de ETA". A su juicio, con el Ejecutivo de Sánchez "no ha mejorado en nada la calidad de vida de los españoles", mientras que sí ha mejorado la vida de "los independentistas catalanes condenados por sedición, que fueron indultados, y de los presos de la banda terrorista ETA".

Asimismo, ha alertado de que, a todo esto, se suma que la pobreza energética ya está instalada en nuestros país por el elevado coste de la luz. "Se puede reducir el precio de la luz si Sánchez quisiera, pero no quiere hacerlo bajando un 20 por ciento los costes no energéticos afectos a la tarifa de la luz", ha expuesto.

A este problema, según ha señalado, se suma una subida de la cesta de la compra y del coste de los alimentos básicos. Para Ana Beltrán, es el momento de que "Sánchez dé un paso atrás y convoque elecciones" y ha manifestado que el PP acudirá a esos comicios como una "alternativa seria, capaz y preparada para gobernar, con propuestas claras para mejorar la vida de la gente".

Andalucía como ejemplo

Ha asegurado que el PP está preparado para gobernar, como ya se está viendo en comunidades como Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia o Castilla y León, donde la economía crece y se genera empleo, mientras se bajan impuestos. Ha apuntado que el caso de Andalucía, con Juanma Moreno como presidente, es el "mejor ejemplo que podemos dar a todos los españoles de lo que haremos cuando lleguemos a la Moncloa", ya que esta comunidad se está transformando tras décadas de ejecutivos socialistas.

Sobre la posibilidad de un adelanto de las elecciones en Andalucía, Beltrán afirmó que "esa es una decisión que le compete, cómo no, al presidente Juanma Moreno, un presidente responsable, que siempre hará lo mejor para todos los andaluces cuando lo considere adecuado".

De otro lado, ha mostrado su preocupación por que este fin de semana "veremos con tristeza 200 homenajes a asesinos orgullosos de serlo" y no se puede consentir esa "humillación de nuevo a víctimas de ETA y a todos los españoles". Ha indicado que confía en que pueda salir adelante una ley que evite estos homenajes a etarras y que impida que tengan beneficios penitenciarios aún cuando no colaboran con la justicia y "para que nunca prescriban los asesinatos de la banda terroristas ETA".