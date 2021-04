El PP se ofrece a "buscar la manera de comprar cascos para que la Policía Nacional patrulle en moto por Jerez"

"Es absurdo que Jerez no cuente con Policía Nacional en moto por el centro porque falten ocho cascos". Así lo entienden desde el Grupo Municipal Popular, que ha mantenido un encuentro con representantes del SUP en el que también ha estado presente la diputada nacional del PP, María José García-Pelayo.

Durante la reunión, en la que los populares han analizado la situación del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad, el portavoz municipal Antonio Saldaña ha calificado de "falta de respeto por parte del Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez que la primera ciudad en población de la provincia y la quinta de Andalucía vea suspendida la unidad de moto de la Policía por falta de cascos".

Los populares señalan que "mientras Grande-Marlaska se gasta más de 2.000 euros en una cinta para correr para su propia casa o mande motos y quads a otros países, tiene a los agentes de Policía Nacional de Jerez sin cascos para poder prestar un servicio tan esencial como el cuidado de nuestro centro histórico y comercial".

Pero el portavoz municipal del PP, Antonio Saldaña, se ha comprometido con el SUP a que si el problema del ministro Marlaska es que no se quiere gastar dinero en los policía de Jerez, desde el PP darán un paso al frente y buscarán el dinero necesario para que los agentes de la Policía Nacional de Jerez puedan patrullar en moto con casco. "No podemos ser el hazmerreír de España porque los policías patrullen andando porque no pueden coger las motos al no tener cascos".