El PP quiere convertir la Ciudad del Transporte en "referencia del empleo y de empresas de logística"

El candidato del PP, Antonio Saldaña, ha trasladado a los empresarios de la Ciudad del Transporte "la importancia de la situación geográfica de Jerez así como su configuración para el establecimiento de una potente industria logística que permita reforzar el empleo en este sector y que convierta a la ciudad en un referente".

Como prueba de ello, los empresarios de estos parques han informado al candidato popular, durante un encuentro, que existe una demanda de unos 500 empleos como conductor en empresas instaladas en la Ciudad del Transporte. Una demanda que, a juicio de Saldaña, es una gran oportunidad "para que se fomente un procedimiento de formación para que jerezanos puedan obtener los carnés necesarios de conductor de camiones que faciliten esos 500 empleos".

Según Saldaña, supondría "un importante avance para estas familias y además haría atractivo a las empresas instalarse en Jerez al disponer de transportistas que residen en la misma localidad".

A su vez, el encuentro ha servido para poner sobre la mesa la necesidad de establecer conexiones con los principales puntos neurálgicos de la provincia como son el aeropuerto de Jerez, el puerto de Cádiz y, fundamentalmente, el puerto de Algeciras. "Jerez tiene que unirse a Algeciras y ser un complemento ideal a la entrada más importante de Europa", ha afirmado Saldaña, quien considera más necesario aún que se lleve a efecto el convenio con Zona Franca para la creación en Jerez de un depósito franco.

"No podemos consentir que la delegada de la Zona Franca del PSOE ningunee a Jerez diciendo que no va a invertir y que se niega a crear el necesario y comprometido depósito franco", indica el candidato popular, quien también critica el silencio del gobierno local de Mamen Sánchez que, en su opinión, no defiende los intereses de la ciudad.