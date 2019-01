El PP denuncia que el PSOE le niega la sala de prensa

“El sectarismo político con el que actúa el PSOE de Mamen Sánchez es fruto del nerviosismo con el que afronta sus últimos días al frente del gobierno municipal”. Así lo afirma el concejal popular Jaime Espinar tras negar el PSOE el uso de la sala de prensa del Ayuntamiento al grupo municipal Popular.

Los populares señalan que días atrás habían solicitado el uso de la sala de prensa municipal para hoy martes, un uso que ha sido denegado por el PSOE de Mamen Sánchez, alegando que el PP debe usar las instalaciones del grupo municipal.

En cambio, durante este mandato corporativo, el PSOE sí ha permitido a los demás grupos políticos el uso de esta dependencia municipal que, como su propio nombre indica, es de uso municipal y no, en exclusiva, del gobierno local.

Espinar entiende que, una vez más, el PSOE vuelve a entender lo público como propio y, además, manifiesta un enorme nerviosismo ante el gran trabajo que, con Antonio Saldaña al frente, está realizando el Partido Popular.

“Mamen Sánchez cree que Onda Jerez no es de todos, sino suya, que la sala de prensa no es del Ayuntamiento, sino del PSOE, que los coches oficiales no son para trabajar, sino para llevar a los niños al colegio”, afirma el edil popular, quien lamenta la discriminación y el sectarismo hacia el partido más votado por los jerezanos en las últimas elecciones municipales. Espinar anuncia que el PP emprenderá acciones legales contra el gobierno de Mamen Sánchez por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales del grupo municipal Popular.