El PP exige conocer las cuentas del Circuito de Velocidad

El Partido Popular ha reclamado al gobierno local que dé a conocer las cuentas de Cirjesa, la empresa pública que gestiona el Circuito de Velocidad. “¿Hasta cuándo piensa el PSOE de Mamen Sánchez seguir ocultando la información económica del Circuito? ¿A qué espera para formular las cuentas anuales a las que está obligada por Ley?”, se pregunta la formación.

Nausika Botamino, consejera de Cirjesa en representación de esta formación, advierte de que la formulación de cuentas “no solo es una obligación legal, sino que además el incumplimiento puede acarrear graves consecuencias a la sociedad”. Así, incide en que las de 2019, además de formularse “tarde”, “se tuvieron que aprobar de nuevo en febrero de este año porque la junta general no fue convocada correctamente”.

Por ello, reitera que el gobierno municipal es “reincidente” al ser “el segundo año consecutivo que incumple la Ley de Sociedades de Capital y no formula en tiempo y forma las cuentas anuales de Cirjesa algo que tememos sea una maniobra para ocultar la situación económica del Circuito”.

Así, la formación recuerda que las cuentas de 2019 "desvelaron la delicada situación financiera de la sociedad con un fondo de maniobra negativo de tres millones y la advertencia del auditor de que Cirjesa se encontraba en una situación de desequilibrio financiero alarmante que ponía en riesgo la continuidad de la sociedad”. “Mucho nos tememos, que las cuentas del año pasado revelen una situación aún peor”, añade Botamino.

El PP ya solicitó a la alcaldesa, Mamen Sánchez, que convocara de forma urgente el consejo de administración para la formulación de unas cuentas que, según la Ley de Sociedades, deberían haber estado listas antes del 31 de marzo y deben aprobarse por la junta general de la sociedad antes del 31 de junio, “algo que, de no ocurrir, podría no solo paralizar los órganos sociales, sino que podría suponer la disolución obligatoria de la sociedad, responsabilidad que el PP no está dispuesto a asumir”.

Por último, señala: “El PSOE de Mamen Sánchez ha demostrado que no tiene capacidad para gestionar una infraestructura vital para nuestra ciudad, de la que estamos todos orgullosos que no podemos perder por su incompetencia”.