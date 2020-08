El PP critica que Jerez no tenga un pacto político contra la crisis de la covid-19

El Partido Popular ha denunciado que el gobierno local aún no ha convocado a los partidos políticos para realizar las reuniones anunciadas donde se acordarían medidas para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. El edil de la formación Jaime Espinar recordó que estos denominados “grupos postcovid-19" se anunciaron en mayo y que los grupos ya plantearon sus representantes; sin embargo, aún siguen sin reunirse.

Ante esto, el edil de esta formación acusó al ejecutivo de Mamen Sánchez de no haber buscado “una salida a la grave situación” actual. “Mamen Sánchez no trabaja ni por Jerez ni por los jerezanos; no le importa dejar atrás a tantos autónomos, pequeños comerciantes, a los más vulnerables y no adapta la estructura y los presupuestos municipales a la nueva realidad”, dijo.

Por ello, acusa al gobierno socialista de vender “humo” y “mentiras” ya que “nunca pasa de la fase rueda de prensa, que convierte los anuncios y promesas en mentiras y a quien no le preocupa nada el presente ni el futuro de Jerez, especialmente de los que peor lo están pasando”. “Es lamentable que en tres meses Mamen Sánchez no haya tenido tiempo ni ganas de reunir a cada uno de los cinco grupos de trabajo que creó con la participación de los distintos grupos municipales”, apostilló.

En este sentido, le recuerda que hay otras ciudades que “dan pasos hacia delante para salir de la crisis”; en cambio, Espinar afirma que Jerez “vive anclada en el autobombo, la autocomplacencia y las mentiras de una Mamen Sánchez a la que, a la vista está, poco le importa Jerez, una ciudad que, de nuevo, le queda grande”. Así, incidió en que esta es la única gran ciudad que “no tiene un pacto político o unos grupos de trabajo creados para dar una salida consensuada y firme a las consecuencias de la covid-19".