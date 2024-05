El PSOE de Jerez presenta un recurso contra las bases de contratación del 2º gerente de Comujesa

El PSOE de Jerez, a través de los consejeros socialistas en Comujesa, han presentado un recurso contra las bases del 2º Gerente aprobadas el pasado 16 de abril con el voto favorable de los consejeros del Partido Popular y el voto en contra de los consejeros socialistas.

En un comunicado, los socialistas aseguran que "en el Consejo de Administración, el PSOE de Jerez advirtió que la propuesta presentada por el Gobierno de Pelayo no se ajustaba a la normativa vigente, además de presentar documentos que pretendían dar apariencia de legalidad y seguridad jurídica a los consejeros. En primer lugar, los informes económicos y jurídicos que incluyen en el expediente no están realizados por personal de la empresa municipal COMUJESA, lo sorprendente y grosero, es que están efectuados por técnicos del Ayuntamiento de Jerez qué no tienen relación laboral con la empresa Comujesa".

"En segundo lugar, -prosigue la nota- el informe técnico-económico no justifica la necesidad de contratación de un segundo gerente y la disponibilidad de créditos para efectuar el gasto, de hecho, evidencia una “burda” apariencia de legalidad que en ningún caso, avala económicamente la contratación y el gasto de 100.000 euros, y más cuando la empresa Comujesa presenta pérdidas de más de 2 millones de euros".

"En tercer lugar, el incumplimiento flagrante al designar a personal ajeno y sin relación laboral con la empresa como miembros de los órganos de selección de los procedimientos selectivos de COMUJESA, asimismo, y en virtud de la normativa vigente, deben ser nombrados mediante resolución por el representante de la Sociedad competente, integrados exclusivamente por personal activo perteneciente a COMUJESA", añaden.

El comunicado prosigue relatando que "en cuarto lugar, estamos ante la vulneración del contenido de las bases que rigen la convocatoria, ya que no está definido claramente la estructura de las pruebas a realizar, ni su sistema de calificación o valoración de méritos, donde se definan claramente las distintas puntuaciones. Además, las exigen-cias no se ajustan al puesto a ocupar".

Por último, "en quinto lugar, las bases del procedimiento no cumplen con la normativa de protección de datos personales y garantías de derechos digitales que marca la ley".

Sobre todo ello, José Antonio Díaz, portavoz socialista destaca que “hemos presentado el recurso porque Pelayo, amparada en su mayoría en COMUJESA, ha creado un proceso de selección artificial, con apariencia de oferta pública pero que en realidad será designado “a dedo” ya que realmente vulnera la normativa legal vigente sobre los procesos de selección. Todo apunta a que el objetivo de Pelayo es designar en el puesto a alguien afín a sus intereses políticos”.

Finalmente, desde el PSOE de Jerez se asegura que “a Pelayo, alcaldesa, senadora, presidenta de la FEMP y también presidenta de COMUJESA, se le ha atravesado la gestión de esta sociedad desde que llegó a la alcaldía. Tiene la sociedad en quiebra, continúan los impagos, es un caos organizativo, y la única aportación de Pelayo hasta el momento ha sido generar problema tras problema en esta empresa municipal que afecta a más de 1.200 trabajadores”, añade Díaz.

“En definitiva, COMUJESA es un 'cajón desastres' que llevan el sello de Pelayo, y el último eslabón es el invento de un segundo gerente, cuyo proceso de selección hemos tenido que recurrir por estar plagado de irregularidades y de indicios de nulidad de pleno derecho. Este proceso selectivo es una “chapuza” con traje a medida, un artificio creado por el Gobierno de Pelayo para aparentar que estamos ante una oferta empleo público regido por un procedimiento transparente y abierto como ya se hizo en FUNDARTE o EMUVIJESA, sin baremación ni exámenes”, concluye el portavoz socialista.