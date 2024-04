El PSOE de Jerez lamenta "el ridículo nacional de la alcaldesa sobre la apertura de comercios en festivos"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, critica y rechaza las recientes declaraciones de la alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, en relación con la ZGAT y la apertura de centros comerciales en días festivos. “Estamos ante una mentira más de Pelayo que queda al descubierto. Mintió en campaña electoral cuando decía que ella quitaría la ZGAT si era alcaldesa porque, al parecer Moreno Bonilla ni la escucha y la ignora. La alcaldesa cada vez que habla sube el pan”, afirma José Antonio Díaz.

“Fue un gobierno del PP en España (Rajoy) quien hizo la Ley de ZGAT, que Pelayo votó a favor siendo diputada, y es un gobierno del PP en Andalucía (Moreno Bonilla) quien la impone. Y tenemos una alcaldesa del PP que pinta poco. ¿Para qué le sirve a Jerez un gobierno local del PP y un gobierno del PP en la Junta cuando son incapaces de cumplir con lo prometido a los trabajadores de los centros comerciales?", pregunta el portavoz socialista.

“Pelayo miente a los trabajadores, ha provocado el malestar de las empresas y no consigue que la Junta cambie las condiciones de ZGAT en Jerez. La alcaldesa Pelayo engaña a los trabajadores y a las empresas, a cada cual le dice lo que quiere escuchar; eso sí, cuando mete la pata hasta el fondo siempre hace lo mismo, recurre al comodín de culpar al PSOE, en campaña le funcionó pero ahora en el gobierno ya no la cree nadie”, continua el portavoz socialista.

“Y, además -continúa el portavoz socialista-, Pelayo tiene la desfachatez de hablar del recurso del Ayuntamiento contra la Zona de Gran Afluencia Turística impuesta por Moreno Bonilla, como si ella lo hubiese tramitado. ¡Ese recurso fue interpuesto por el PSOE, por el gobierno de Mamen Sánchez! Si finalmente ese recurso prospera, y así lo deseamos desde el Grupo Municipal Socialista, Moreno Bonilla se verá obligado a modificar la ZGAT en Jerez, y será gracias a al trabajo del anterior gobierno socialista”.

José Antonio Díaz recuerda que “en el tema de la ZGAT, Pelayo no ha hecho nada en positivo, sólo mentir y ocultar el daño que su jefe Moreno Bonilla está haciendo a los trabajadores de las grandes superficies en Jerez. Y todo esto con unas declaraciones de la alcaldesa Pelayo que a nuestro juicio son penosas, dando una imagen lamentable de Jerez en las televisiones nacionales, siendo nuestra máxima autoridad el hazmerreír nacional”.

“El gobierno de la alcaldesa Pelayo es un gobierno débil y con síntomas de agotamiento. Con una alcaldesa a tiempo parcial que pasa más tiempo en Madrid que en Jerez, no resuelve problemas, como en la zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales (ZGAT), sino que los agrava con declaraciones que ridiculizan a Jerez a nivel nacional”, declara el portavoz socialista.

“Pelayo no tiene valor para defender a Jerez, ni a los trabajadores de los centros comerciales, ni a las empresas, no tiene proyecto ni modelo de ciudad, porque no tiene valor para enfrentarse a Moreno Bonilla que es quien tiene la capacidad de modificar la ZGAT. Se va a pasar la legislatura poniendo los intereses del Partido Popular por encima de los intereses de Jerez”, concluye el portavoz socialista.