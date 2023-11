El PSOE de Jerez denuncia que que "más de 50 usuarios han visto denegada su participación en actividades del complejo deportivo Manuel Mestre"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez llevará a la próxima sesión de pleno ordinario "las carencias que en materia de actividades deportivas están afectando a un conjunto de usuarios y usuarias en el complejo deportivo Manuel Mestre, en la zona sur de Jerez".

Jesús Alba, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista ha mantenido una reunión "con representantes de los más de 50 afectados y afectadas por las restricciones que el gobierno de Pelayo ha impuesto en las actividades deportivas en las instalaciones Manuel Mestre".

Concretamente, el PSOE explica en una nota de prensa que "más de 50 usuarios han visto denegada su participación en actividades de tonificación, zumba y pilates. Este colectivo está formado principalmente por mujeres mayores a las que sólo se les permite acceder a dos horas semanales, a pesar de existir vacantes para estas actividades en otros horarios de la semana".

“Atendimos al llamamiento de estas personas afectadas por las restricciones en el complejo deportivo Manuel Mestre. En su mayoría son mujeres que necesitan más horas semanales de su actividad deportiva y Pelayo se las niega a pesar de existir vacantes”, ha precisado Jesús Alba, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista.

“Cuando el gobierno de Mamen Sánchez recuperó el complejo deportivo Manuel Mestre tuvimos muy claro que debía ser un espacio para la práctica deportiva en seco que ayudara a mejorar la calidad de vida y la salud de los vecinos y vecinas de la zona Sur, especialmente aquellos que ya son mayores. Por eso siempre que existían vacantes permitíamos que los solicitantes accedieran a los cursos”, recuerda el viceportavoz socialista.

Jesús Alba ha informado de las próximas acciones que se realizarán desde el Grupo Municipal Socialista para atender a las reivindicaciones de estos usuarios: “Es muy grave que Pelayo no permita a estas usuarias y usuarios de la zona sur realizar una práctica deportiva plena que mejore su salud y calidad de vida. Y es inaceptable que no les hagan caso. Las usuarias nos trasladan que han recogido y entregado firmas exponiendo su problema y han solicitado una reunión con el Delegado de Deportes. Y no han recibido respuesta por parte del gobierno del PP. Por eso, el Grupo Municipal Socialista llevará este asunto a pleno para que el gobierno de Pelayo responda y atienda las demandas de estos vecinos.”