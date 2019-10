“El PSOE cambia las condiciones de la Oferta de Empleo Público después de saber el resultado”

El PP ha denunciado este viernes que el gobierno de Mamen Sánchez ha cambiado las condiciones de la Oferta de Empleo Público “una vez que se realizaron los exámenes, que se han publicado las puntuaciones y se han adjudicado las plazas”. Una “manifiesta irregularidad”, que desde el PP se estudia incluso “ponerla en conocimiento de la Justicia”. Según los populares, el PSOE de Mamen Sánchez ha realizado el cambio “con el único objetivo de coaccionar a las personas que han obtenido la plaza para que renuncien y así puedan acceder otras afines al PSOE”.

El portavoz del PP, Antonio Saldaña, ha denunciado “esta maniobra del PSOE de Jerez que recuerda mucho a como el PSOE ha actuado en Andalucía estos años atrás” y que supone, “claramente, favorecer a personas afines con el dinero público de los jerezanos”. Incluso, ha destacado que se ha llevado a cabo “en contra del Informe de Necesidad que justificó la convocatoria” y a pesar de las “advertencias sindicales”.

Tras la adjudicación de las plazas, especialmente las de letrado, el PSOE de Mamen Sánchez ha aprobado en junta de gobierno local “la modificación de las condiciones para pasar de A26 a A22 y el complemento específico de 470 a 395, un cambio que puede llegar a los 10.000 euros anuales menos que los que contemplaba la oferta pública de empleo”.

A juicio de Antonio Saldaña, “se ve que al PSOE de Mamen Sánchez no le han gustado las personas que han obtenido, de forma justa, la plaza de letrado y quieren presionarlos para que renuncien y opten a una mejora vía consolidación interna, dejando así paso a los siguientes en la lista que sí deben ser afines”.Los populares se preguntan, además, “por qué se actúa en contra del Informe de Necesidad y cómo, tras tantos años Mamen Sánchez quejándose de no contar con letrados municipales y de tener que privatizar el servicio jurídico ahora, cuando ya tiene adjudicadas las plazas, cambia las condiciones y las características de los puestos”. Además de lo expuesto anteriormente, “con esta decisión, Mamen Sánchez obliga al Ayuntamiento a seguir pagando el bufete privado a días de la toma de posesión de los nuevos letrados. Y encima cuando el PSOE no paga al despacho privado al que tiene contratado que incluso ha denunciado al Ayuntamiento por impago”.