PSOE: "El PP reconoce que no ha pagado la última certificación de las obras de plaza San Juan"

El PSOE considera que el gobierno del PP ha reconocido que aún no ha pagado la última certificación de obras de la plaza de San Juan. En un comunicado, el concejal socialista José Antonio Díaz señaló: “Reconocen que han mentido y que no han pagado la última certificación, antes decían que no se había elegido el pavimento y ahora reconocen que está en el proyecto, pero que necesitan muestras. Mienten con el pavimento y tenían un mes para solicitar muestras, un invento para ocultar que la gestión de esta obra es un caos lleno de inacción e impagos por parte del gobierno de Pelayo”.

La formación socialista le ha reprochado que el gobierno municipal aún no se haya reunido con la empresa adjudicataria de las obras para “conocer a pie de obra la realidad de esta importante intervención en el centro histórico”. “Pelayo no paga las certificaciones y es posible que no haga el debido seguimiento a los proyectos que están en marcha”, advirtió el edil.

Díaz volvió a acusar al PP de “mentir” y de “intentar culpar a gobiernos anteriores”, a la empresa constructora y “a los trabajadores municipales para ocultar su incapacidad e insolvencia”. Por ello, le reprochó que “busque culpables externos” y de que se “atreva a culpabilizar a la empresa de no querer cobrar la última certificación, pero es que también ha culpabilizado a los trabajadores municipales porque supuestamente no han solicitado la muestra del pavimento”.

Por último, le reclama al ejecutivo del PP que, “en lugar de mentir para ocultar las verdades que les dice la oposición es ponerse a trabajar, a gestionar y sobre todo, a pagar a las empresas y a los trabajadores y este mes podrían haber empezado por las obras de la Plaza San Juan, dónde el gobierno de Pelayo ni está gestionando, ni está pagando”.