Los PTIS de Jerez convocan una nueva huelga para el 7 de febrero

Los Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) volverán a la huelga el próximo 7 de febrero. La medida fue tomada en la jornada del pasado miércoles en Sevilla, donde se reunieron representantes de todas las provincias andaluzas de este colectivo. En principio, la huelga será una vez al mes, si bien es cierto que los PTIS estudiarán incrementar las medidas si el problema persiste.

Hay que recordar que este colectivo tras llevar a cabo diferentes convocatorias de huelga en octubre, se puso en huelga indefinida a mediados del mes de noviembre, una medida que se prolongó durante 27 días exactamente.

Ahora, tras volver a la Navidad han vuelto a retomar sus puestos, aunque según reconocen estos profesionales, "la situación no ha cambiado".

Los PTIS ha reivindicado con estas medidas los retrasos en los pagos que estaban sufriendo, además de recortes salariales, impagos de trienios y subidas salariales e incluso impagos de sus vacaciones por parte de la empresa que la Consejería tiene subcontratada para llevar a cabo esta labor.

El pasado 14 de noviembre la Consejería de Desarrollo Educativo concertó una reunión con los profesionales, una cita en que se acometió fundamentalmente la modificación de los pliegos de licitación, la creación de plazas públicas de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), además de mantener el empleo a todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Asimismo, se puso encima de la mesa la petición de solucionar los reiterados incumplimientos laborales de la adjudicataria.

Desde Comisiones Obreras, uno de los sindicatos que asistieron a la reunión, han lamentado que “si bien no se había abordado por parte de la Junta de Andalucía el problema en toda su magnitud, parecían haberse establecido los cauces para su resolución; pero, en cambio, esos cauces parecen no fluir como debieran”.“Si la consejera de verdad quiere resolver la precariedad del colectivo y acabar con las irregularidades de las empresas, desde CCOO cumpliremos con nuestra parte del compromiso, pero si no apreciamos acciones concretas, volveremos a las movilizaciones en los mismos términos con que comenzamos”.