Pablo Alborán sorprende a una fan de Jerez con un gesto que no olvidará

Pablo Alborán ha sido el protagonista de una sorpresa inesperada para una fan jerezana que reside en Madrid. A través de sus redes sociales, Paula ha dejado constancia de un momento que difícilmente olvidará con su cantante preferido.

El encuentro especial se llevó a cabo gracias a Carlos, el novio de Paula, quien volvía a casa después de trabajar y se topó con el artista en el portal del edificio. Ante la presencia de Alborán, el novio pidió al artista que esperase unos minutos, tiempo suficiente para darle la noticia a la joven y ver a Alborán en persona. A su bajada al portal, la joven se encontró a su ídolo expectante ante un abrazo del que Paula nunca olvidará.

Obviamente, Paula aprovechó para hacerse un foto con Pablo, y su novio, para más tarde subirla a sus redes sociales. Junto a las fotos, un emotivo mensaje en el que agradecía la amabilidad del artista: “Muero contigo Pablo, gracias por ser tan amable y por tu abrazo”.

Estar tan tranquila en casa y que mi novio venga del trabajo y me diga q @pabloalboran está abajo esperándome pq él le había dicho q como supiera q estaba ahí a mi me daba algo sino me lo decía😭😭😭😍😍😍😍😍❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹Muero contigo Pablo, gracias x ser tan amable y x tu abrazo 🫂 pic.twitter.com/UzEBqT0P0e