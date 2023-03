El jerezano Pablo Petidier estrena 'Sulfur', un disco cargado de resiliencia y autoterapia

Hace más de una década que Pablo Petidier se aventuró a salir de los tiempos rápidos y de la distorsión para pasar a otro tipo de composición enfocada en el folk rock y la introspección. Su primer trabajo (Sprouted From The Pieces, 2016) es un álbum que destaca por sus fuertes referencias de artistas como Nick Drake o Elliott Smith. Un año después, Pablo Petidier publicó su segundo trabajo (Second Grace, 2017), un álbum mucho más orientado a lo que viene a ser el sonido actual del proyecto y que se convirtió en un álbum de culto en la provincia gaditana.

'Sulfur', el tercer trabajo de larga duración de Pablo Petidier, es un disco que trata sobre la resiliencia, la superación, donde la introspección y la autoterapia son claves para salvarte del conflicto que vives en tu interior. Una lucha entre el ying y el yang, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte... Ese dualismo que está presente en todos los ámbitos de la naturaleza. El disco puede ser escuchado por canciones sueltas o como un todo. El verdadero sentido lo cobra una vez que se escucha de principio a fin.

Pablo Petidier presentará su nuevo disco en Jerez el próximo 27 de mayo, a las 23 horas, en La Guarida del Ángel. Las entradas están a la venta en MalaMúsica y en laguaridadelangel.es

El disco comienza con el “naufragio" de Castaway, se desarrolla con Taboo, Burning Silence o Fairytale, comienza a ver la luz en Truce, siente rabia en Freedom, nostalgia en Corners Of Her Skin, abatimiento en Birds of Death, Waterfall y Doom. De repente aparece un grito de guerra en Chasing Fireflies, donde se muestran los primeros síntomas de querer vencer todo esa carga en tu interior. Tears like Rivers es la verdadera razón de tu tristeza, la que te ha costado reconocerte.

Burning Silence 'Reprise' es el paso de la desolación a la ira. Sulfur es la batalla que ocurre en tu interior por querer salir de ese lugar oscuro en el que te encuentras. Una vez librada la batalla aparece Lore, que es la que revela que has salido de ahí, has encontrado la respuesta a todo ese dolor, tu folclore, tu tradición, lo que tú has creado, eso es lo que te ha salvado. Para terminar, The Event Horizon supone una reflexión a todo el viaje, que te hace cuestionarte la realidad, que te hace pensar que nada tiene sentido y que tu realidad y la de todos sigue siendo un misterio.