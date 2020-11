“No esperaba la acogida que ha tenido el single, por eso he decidido grabar el disco”

Como ocurre con las flores en primavera, la música de Paco Cepero es un constante resurgir. A sus 78 años, el guitarrista jerezano trabaja estos días en la puesta en marcha de un nuevo disco, un disco, el noveno de su carrera en solitario, para el que acaba de estrenar single, ‘Hechizo andaluz’, con el que rinde una vez más tributo a su tierra natal.

–Ha estrenado usted el single con vídeo incluido y ha revolucionado las redes...

–La verdad es que, sinceramente, no me esperaba esta acogida. Soy una persona que dudo mucho, pero viendo el veredicto que ha dado el público, es para estar contento. Me ha sorprendido sobre todo la repercusión que ha tenido pero no sólo en Jerez, sino en todo el mundo porque me ha llamado gente de Méjico, de Australia...El vídeo está muy bien tratado, Dronevideography ha hecho un gran trabajo y los músicos, Carlos Merino, Ricardo Piñero, Paco León, Juan Tejero e Irene Carrasco han estado estupendos.

–Es usted una alegría para cualquier Ayuntamiento...

–Bueno tú sabes, porque del Ayuntamiento no me ha llamado nadie para darme las gracias, ni la alcaldesa. Pero bueno, tampoco lo he hecho para eso, lo hago por mi tierra.

–¿Su idea era sacar un disco o ha surgido la posibilidad después de esto?

–Si te digo la verdad, en ningún momento había pensado en hacer un disco nuevo. Sólo quería sacar este tema, porque me gustó mucho cuando lo compuse, y bueno, tan sólo era una manera de decir, ‘aquí sigo’. Lo que pasa es que viendo cómo lo ha acogido todo el mundo, me metí en el estudio y ya llevo seis temas grabados.

–(...)

–Ahora mismo estoy centrado en terminarlo cuanto antes, y bueno, he decidido que voy a dar una sorpresa que ya anunciaré cuando llegue el momento. Es algo que nunca he hecho en mis discos.

–Dice que ha grabado ya seis temas...

–Sí, he compuesto una bulería muy en la línea de Cepero, también un vals, una balada, y quiero hacer la ‘Cobardía’ pero que la letra la ponga la guitarra. También he grabado un tema con sabor andino de mis visitas a todos los países latinoamericanos. Además tengo pensado hacer una habanera. Bueno, y un tema que se llama ‘Mon amour’ que le compuse en su día a una cantante belga y que ahora he grabado con guitarra lo que ella cantaba.

–Parece que para usted no pasan los años...

–Sí (risas). Eso mismo digo yo que con la edad que tengo, esté así, por eso tengo que darle gracias a Dios. Porque además, tocando de verdad, me meto en el estudio a grabar sin trampa ni cartón. El otro día estuvo en casa Diego Amaya, me vio tocar y me dijo ‘maestro, está usted con más fuerzas que nunca’. Siempre digo que Dios me tiene puesta la mano encima porque de mi generación no queda ninguno en activo. De todas formas, yo trabajo mucho. Mi mujer a veces me dice ‘qué pesado eres con la guitarra’. Y a lo mejor estoy viendo el fútbol, le quito el sonido y estoy con la guitarra. Creo que es la única manera de que venga la inspiración.

–A usted el confinamiento le ha servido para crear...

–Bueno, he dedicado gran parte del tiempo a componer canciones, pero llega un momento en el que tienes que parar y no exprimir tanto la mente porque si no me van a ver cogiendo moscas por mi pueblo (risas). Por eso también he prestado más atención a la guitarra y eso es algo que las manos te lo agradecen, consigues más seguridad. Es como cuando dejas de correr, que pierdes la forma.

–Aún así usted sigue siendo una persona cotizada en la composición...

–Sí, todas las semanas tengo llamadas de gente. Muchas veces escucho a personas que dicen que no hay compositores, y no estoy de acuerdo, sí que los hay, lo que pasa es que hay que pagarlos. Lo que no voy a hacer es trabajar del aire. Eso es algo que en Sudamérica, por ejemplo, no ocurre, allí se respeta y se trata mejor al compositor, pero en este país no. Yo he compuesto para Julio Iglesias, Manolo Escobar, los Panchos, El Puma, Los Marismeños, Chiquete, Bordón 4; José José...con eso lo digo todo.

–Volviendo al single, ha vuelto usted a homenajear a su tierra...

–Sí, siempre he dicho que yo amo a mi tierra, y en ‘Hechizo andaluz’ podría ser perfectamente un vídeo promocional de Jerez, porque recogemos a la Escuela Ecuestre, Don Álvaro Domecq, Don Rafael de Paula, San Miguel, un tabanco, los monumentos de La Paquera y Lola Flores, el Alcázar....Y no he metido más porque no cabe (risas). A mí me gusta mi tierra, y me gusta vivir su ambiente, por eso volví.

–¿Cómo está llevando Paco Cepero esta pandemia?

–Con preocupación, como todo el mundo. Cuando estuvimos los tres meses confinados, todo el mundo se lo tomó a rajatabla y esto iba bien, pero en el momento en el que han abierto la mano, se ha convertido en un cachondeo. La gente no se da cuenta de que esto es una pandemia, y están muriendo muchas personas. Vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad y por ejemplo, a aprender a convivir con cosas como la mascarilla. Yo esto lo viví hace ya 39 años cuando estuve en Japón y todo el mundo iba con su mascarilla para no pegarle el resfriado al de al lado. Con mi edad soy una persona vulnerable, y desde aquí le pido a todo el mundo que se conciencie.

–Lo peor es que la cultura se está viendo especialmente perjudicada....

–La cultura y toda la economía porque afecta a teatros, los feriantes, bares....El turismo que era nuestra base más sólida, está completamente frenado. Esto va a ser una cosa muy preocupante porque hay gente que ya no tiene pa comer.

–¿Qué opina usted de la política actual?

–A mí nunca me ha gustado opinar de la política, siempre he dicho que la política, para los políticos. Pero ahora mismo necesitamos políticos que sepan gestionar, no que se suban el sueldo con la que está cayendo. Si los hemos elegido es para que usted vele por nosotros, no para llevárselo calentito. Hay que defender al obrero, pero también al empresario porque al final es el que da trabajo. Igual que a la hora de abrir un negocio, que se deben dar todo tipo de facilidades. Mi mundo es el arte y la guitarra, pero con la edad que tengo, no me pueden contar milongas porque yo he estado en una dictadura y en una democracia. Y ahora mismo hay hasta censura. Mucho prometer pero cuando entran ya no se acuerdan de nadie.

–Ahora a final de mes nombrarán Hijo Predilecto de Jerez a Manuel Alejandro, ¿qué opina usted?

–Que mucho han tardado porque Manuel Alejandro es una persona que debería tener en Jerez un monumento a la entrada de la ciudad. Ha sido el compositor más importante que ha dado España y en canciones no habrá quien lo iguale. Tiene una categoría enorme, y encima no puede ser más jerezano. Yo lo admiro porque las canciones que ha escrito, han quedado para la historia. Se lo merece todo, porque no es solamente local y nacional, es internacional porque sus temas los han cantado las máximas figuras del mundo.

–¿Para cuando su biografía?

–Bueno, es algo que está ahí, que la tengo hecha, pero que está a falta de encontrar una institución que nos la publique.