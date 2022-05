“Mi abuelo Paco, el recordado quiosquero de la Porvera, hubiera sido un gran periodista”

¿Ser nieto del recordado Francisco Castro, el quiosquero de la Porvera, ha marcado de alguna manera su vocación profesional?

Bueno sí, la verdad que tener a una persona tan grande dentro del ámbito de los periódicos, como era mi abuelo, me ha ayudado mucho a indagar en lo que viene a ser el mundo del periodismo. Todavía recuerdo las tardes de verano donde me sentaba con él a leer los periódicos que se leía diariamente.Sin duda mi abuelo Paco ha sido uno de los grandes detonantes para que yo decidiera estudiar periodismo.

¿Llegó a saber el bueno de Castro que su nieto quería ser periodista algún día?

Sí, mi abuelo sabía que yo quería estudiar periodismo, ya que es una vocación que tengo desde muy pequeño. No obstante, él nunca llegó a verme entrar en la carrera, pues falleció pocos meses antes.

Su abuelo fue un gran lector de periódicos: leía al menos seis a diario. Y además siempre se mostró muy interesado por toda la actualidad de esta ciudad de sus amores. Por sus problemas, su Historia y su avance. ¿Cree que hubiese disfrutado ejerciendo la profesión periodística?

Sí, sin duda hubiera sido un gran periodista. Él era una persona muy trabajadora a la que le encantaba leer. Como ya he dicho, gran parte de mi fanatismo por el periodismo viene de él.

En 1997 Juan Luis Cebrián publicó un libro titulado ‘Cartas a un joven periodista’ cuyo contenido, en puridad, iba dirigido “a un aspirante a serlo”. En sus páginas Cebrián afirmaba que “el periodismo es cualquier cosa menos una ciencia”. Por su parte Luis María Anson considera que “el periodismo es una ciencia de la información y, a la vez, un género literario”. ¿Qué piensa al respecto?

En mi opinión, yo creo que sí, que es una ciencia de la información y que el periodismo sigue unas directrices muy marcadas pero que la mayoría de personas no conoce.

¿Por qué le atrae el periodismo deportivo?

Me atrae porque creo que es un sector que está inmerso en una gran decadencia. Los periodistas no debemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo algunos ensucian y menosprecian nuestra profesión. De pequeño siempre veía las noticias y los deportes, pero con el paso de los años, bajo mi punto de vista, todo ha ido empeorando. Es por ello que, ahora que me voy a convertir en un periodista, me gustaría aportar mi granito de arena para cambiar la situación.

¿Cuáles cree que son los principales postulados que debe defender un periodista profesional?

La verdad y la honradez ante todo.

¿Las nuevas tecnologías han propiciado también que todos quieran opinar sobre lo divino y lo humano asentando además barbaridades sin ningún tipo de coto ni empacho?

Sí, y creo que esto nunca lo vamos a poder controlar, pues sería limitar la libertad de expresión de las personas. Yo considero que esto es asunto de la educación que se le haya inculcado a cada uno y hay que saber de quién aceptar las críticas y de quién no.

¿Cómo se puede luchar contra las fake news?

A las fake news se las combate sabiendo buscar bien la información y no solo fijándose de una única fuente. A veces queremos todo al momento y por ello nos creemos todo lo que leemos rápidamente.

¿El respeto y la verdad han de primar en los informadores del mañana?

Sí, yo creo que es fundamental.

¿Quiénes han sido sus referentes en el mundo del periodismo?

Mis referentes nunca han sido periodistas famosos y reconocidos. Siempre me han inspirado aquellos compañeros que han salido de la Facultad, se han buscado la vida y con esfuerzo han logrado sus objetivos. Te puedo decir nombres como Nacho González de DAZN, Miguel Quintana de Marca o Rubén Martín de COPE.

¿Qué tal le han ido los estudios universitarios que está a punto de finalizar?

La carrera de Periodismo me ha mostrado que nosotros, los periodistas, tenemos que ser muy versátiles y que en la Facultad no nos van a dar nada “mascado”. Desde primero de carrera he estado trabajando en diferentes sectores del periodismo, pero la Universidad no me ha ofrecido ninguna oportunidad, me las he tenido que buscar yo.

¿Qué desea añadir?

Por último me gustaría decir que creo que en el mundo del periodismo deberíamos ser mucho más flexibles y adaptarnos a las nuevas corrientes informativas que hay hoy en día. Redes sociales como Twitter, Twitch o Instagram están mostrando cómo la información está cambiando de medios. Sería un error rechazar estos medios en lugar de beneficiarse de ellos.