Familias del CAIT del San Juan Grande piden no cambiar de centro

Un grupo de padres con niños en el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) del San Juan Grande se han unido por la "incertidumbre" tras el el último concierto social para la prestación del servicio. Al menos un centenar de menores acuden al San Juan Grande para sus terapias y "ahora no sabemos si nos cambian, si nos ponen en lista de espera en el nuevo centro que ha ganado el concierto, si entramos del tirón... No sabemos nada", explica Miriam Jesús Barea, madre de una niña del CAIT del San Juan Grande.

"Yo no estoy dispuesta a cambiar porque a Emma le van a crear un trauma. Emma ve una bata blanca y se pone mala, si me la cambian con gente nueva, terapias nuevas, instalaciones nuevas... En San Juan Grande nos tratan como familia, incluso a veces me han tenido que dar la terapia a mí en momentos duros. Los niños van a dar pasos para atrás", declara la madre de Emma. Además, las familias denuncian que "nos mandan a un centro que ya tiene listas de espera, ¿cómo puede aumentar entonces la atención?".

"No puede ser que por temas administrativos los niños se vean perjudicados. Yo no digo que un centro sea mejor que otro, pero es que Emma entró con cinco meses en San Juan Grande y va a cumplir 5 años. Ella no va a su logopeda, ella va a su amiga Leti. Por favor, que no nos lo quiten, los niños no son muñecos de trapos", remarca Miriam Jesús Barea.

La hija de María Soto también va al CAIT del San Juan Grande. La menor nació con sordera profunda bilateral y tiene problemas de equilibrio. "Mi hija comenzó a andar en este CAIT a los pocos meses de llegar, fue increíble la progresión que tuvo. Ahora nos quieren mandar a otro centro y no sabemos si los niños van a tener continuidad o entramos en lista de espera. ¿Cuándo nos van a atender?", apunta Soto. Esta madre añade que "mi hija está en la gloria con sus actuales terapeutas, y ya no digo que unos sean mejor que otros, pero aquí llevamos más de tres años y estos niños necesitan estabilidad".

José Antonio Fuentes es otro padre del CAIT del San Juan Grande que pone en valor "el trabajo de familia que se realiza en este centro". "No es justo que no nos hayan informado de nada y que supuestamente el 1 de julio nuestros niños comiencen en otro sitio", declara Fuentes, cuyo hijo de 5 años tiene déficit en el desarrollo y "estas terapias mejoran su calidad de vida".

"Son niños a los que les viene muy bien la rutina, contar siempre con los mismos profesionales, y no les favorece cambiar de metodología. Esto no es ir en contra de otro centro, es ir en contra de cómo lo ha hecho la Junta de Andalucía", apunta Fuentes.

Familias del CAIT de San Juan de Dios están entregando escritos a diferentes áreas y administraciones para exponer sus dudas sobre el cambio. "En el caso concreto de las familias que tienen a sus hijos e hijas en los servicios del CAIT concertado de San Juan Grande tenemos la gran incertidumbre de no saber dónde, cómo y cuándo van a continuar dicho servicio con el nuevo concierto que se ha firmado para el lote indicado anteriormente y que se hace efectivo para el próximo 1 de julio de 2021", explican en el escrito.

"Según el decreto 128/97, de 6 de mayo, por el que se regula la libre elección de médico especialista y de hospital en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. (BOJA 24/05/97, nº 60), todos los andaluces tenemos el derecho a la libre elección de centro y de profesional. En este caso concreto, estamos perdiendo dicho derecho, al vernos obligados a recibir el servicio de atención temprana en un centro concertado que se ha llevado la totalidad de sesiones ofertadas para la localidad de Jerez de la Frontera", se refleja en el documento.

Este grupo de familias afectadas reivindican el "aumento del número de sesiones anuales licitadas para la localidad de Jerez, teniendo en cuenta el número de niños y niñas que actualmente reciben dicho servicio, sumando los que hay en lista de espera y realizando una extrapolación del crecimiento de casos que ha habido en los últimos años de niños y niñas que han necesitado el servicio de atención temprana". "Reivindicamos poder ejercer nuestro derecho a la libre elección de profesional y centro sanitarios para recibir esta prestación, al igual que se haría para cualquier otra especialidad del Sistema Andaluz de Salud", solicitan también, al tiempo que señalan que "teniendo en cuenta la valoración que hacéis en la continuidad de los profesionales del CAIT para puntuar en esta licitación, al menos, garantizar la continuidad de los niños y niñas que ya tienen asignado/a un/a profesional terapeuta en su CAIT correspondiente".

El centro que ha ganado la licitación de la Junta de Andalucía es Upacesur Atiende. Desde esta organización subrayan que desde 1978 ofertan el servicio de atención temprana, por lo que cuentan con "mucha experiencia". La entidad explica que se presentaron a la licitación pública como cualquier otro centro "y es la Junta de Andalucía la que puntúa". Desde Upacesur añaden que en el concurso se ha tenido en cuenta "el número de profesionales, las instalaciones... Y cumplimos con todos los requisitos que se exigían". Por último, detallan que aún no se ha firmado el contrato, por lo que no hay fecha de inicio.