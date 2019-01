El número de mujeres que hay en Jerez supera en casi 5.000 al de hombres

Jerez tiene, según el último padrón hecho público ayer por el Instituto Nacional de Estadística (correspondiente al 1 de enero de 2018), 212.879 habitantes, de los que 104.084 son hombres y 108.795 son mujeres. Esto supone que la ciudad tiene 36 personas menos que las que indicaba el padrón del 1 de enero de 2017, cuando se contabilizaban 212.915 personas empadronadas en Jerez, pero son 49 más que en padrón de 2016.

Los datos conocidos ayer arrojan que de los 212.879 habitantes de Jerez, 207.683 son españoles (101.579 hombres y 106.104 mujeres), por lo que el número de extranjeros empadronados en nuestra ciudad se eleva a 5.196 (2.505 hombres y 2.691 mujeres).

Otro dato que aporta el último padrón del INE es el número de residentes en Jerez que han nacido en esta ciudad. La cifra se eleva a 161.303 jerezanos (el 75,7% de la población), de los que 80.088 son varones y 81.215 son hembras.

Si extendemos el dato a los nacidos en todas las localidades de la provincia de Cádiz que están empadronados en Jerez, la cifra es de 181.057 personas (89.117 hombres y 91.940 mujeres), lo que implica que hay 19.754 personas empadronadas en nuestra ciudad que han nacido en alguna otra localidad de la provincia que no es Jerez. Y ampliando aún más el mapa de nacimientos a toda Andalucía, en Jerez residen 192.878 andaluces, de los que también hay mayoría de mujeres: 98.324 por 94.554 hombres. Si a esos 192.878 andaluces se le resta el dato de jerezanos (181.057), se concluye que en Jerez viven 11.821 andaluces que no han nacido en la provincia de Cádiz.De los 212.879 habitantes que tiene Jerez según el último padrón, 38.527 son menores de 16 años (19.855 varones y 18.672 hembras), 140.923 tienen edades comprendidas entre los 16 y los 64 años (70.013 hombres y 70.910 mujeres), y el resto, 33.429, son mayores de 65 años (14.216 hombres y 19.213 mujeres).Si nos vamos a las franjas de edades extremas (los más pequeños y los más mayores), según el último padrón hecho público por el INE, en Jerez residen 10.138 menores de 4 años (5.278 niños y 4.860 niñas), mientras que hay 35 personas que superan la edad de los 100 años y que estaban empadronadas en Jerez a fecha de 1 de enero de 2018 (7 hombres y 28 mujeres).Otro dato que aporta el estudio del Instituto Nacional de Estadística es la nacionalidad de los extranjeros que residen de manera legal en Jerez. 1.648 han nacido en Europa, de los que 1.319 lo han hecho en países de la Unión Europea y el resto en la Europa no comunitaria. En Jerez hay empadronados 1.282 personas que han nacido en países africanos, 1.685 lo han hecho en países de América y 560 nacieron en países asiáticos.

Marruecos es, con creces, el país que más personas ha ‘exportado’ a Jerez (822), seguido de China (374). Otros países que tienen más de cien personas nacidas en sus tierras y empadronadas en Jerez son Rumanía (305), Bolivia (307), Reino Unido (261), Colombia (200), Italia (195), Venezuela (183), Ucrania (177), Argelia (145), Brasil (125), Francia (122), Alemania (104) y Senegal (106).