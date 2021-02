En Japón tienen un insulto para los padres cuidadores. El acoso que sufren los hombres que se cogen un permiso de paternidad se llama 'patahara', un fenómeno muy extendido allí. 'Papá samurái se enfrentó a ello, sentó un precedente.

Papá hay más de uno, y de muchos tipos. Papás inmensos y papás pequeñitos, invisibles y salvavidas, papás enfadados y papás payaso, papás fregona, papás peluche, papás patriarcado, papás seguridad, papás apego... Pero lo que está claro es que todos somos hijos o hijas de un papá.

'Papá' (Baobab), así se llama el nuevo libro de Ritxar Bacete (Vitoria, 1973). Antropólogo, trabajador social y, sobre todo, un apasionado por la belleza que hay en las personas y en las cosas, casado con una jerezana, ha realizado un emotivo libro ilustrado por Jordi Solano, que reivindica y celebra el rol del padre activo, presente, corresponsable y generador de vínculo seguro y relaciones de apego, sin olvidarse de las sombras y el camino que queda por recorrer para que los hombres vivan una paternidad plena y responsable.

Un impactante álbum ilustrado de gran formato cuyo objetivo es poner en valor, sensibilizar, formar y reflexionar sobre el papel universal de los hombres en la crianza en distintas culturas y momentos históricos a través del análisis del rol de la figura del padre.

"El libro surge, además de mi experiencia como padre, porque hay un vacío de literatura sobre la paternidad. Hay muchos títulos sobre feminismo dirigido a niñas, mujeres que cambian la historia, biografías, así como obras fantásticas sobre maternidad. De hecho, hay una que se llama 'Mamá', que es genial, traducida a muchos idiomas. Y me quedé pensando: ¿y papá?, ¿dónde está papá? Esto hay que hacerlo. Y la duda fue cómo hacerlo, si te quedas con los tópicos con la incorporación de los padres a los cuidados... Me puse a investigar dónde estaba la historia de la paternidad, cómo fue en el paleolítico, en la época de los faraones, en la Edad Media, o qué dice la cultura popular sobre la paternidad hoy".

Ritxar se puso a tirar de hilo con "historias fascinantes, historias del pasado que nos conectan con nuestra vida. De repente, te encuentras con Akenatón (Amenofis IV, 1350 a. C), con el que yo me he identificado. Es la primera imagen de un varón cuidando a sus hijos, en este caso, con sus hijas y su esposa, Nefertiti. Tuvo una revolucionaria forma de ser padre. Disfrutaba con su familia, les dedicaba tiempo y permitía a sus hijas jugar con sus insignias faraónicas".

Otra historia que le fascina es la del paleolítico, el 'Papá cavernícola', basada en una hallazgo en Atapuerca. Una niña, de unos 9 años, es la que cuenta la historia. Nació con una lesión craneal y en los albores de la humanidad fue cuidada por su familia, que lejos de considerarla un lastre, la protegieron.

"En el pasado no fue todo terrible y ahora estamos mucho mejor, no. Hubo padres cariñosos, cuidadores y cercanos. Sin embargo, hubo una época en el siglo XIX en la que se arrancó a los hombres del ámbito del hogar para llevarlos a la industria y se forjó una idea de masculinidad y paternidad absolutamente terrible, que vive hoy aún sus consecuencias. Pero también hay hoy un florecimiento de otro tipo de paternidad".

Otro de los personajes elegidos por el autor fue Shinijiro Koizumi (Papá samurái), ministro de Medio Ambiente de Japón, que se convirtió en el primer miembro del gobierno nipón en acogerse a una baja por paternidad.

'Papá' "es un libro "sobre los hombres y la paternidad, pero conectado y agradecido a las mujeres y las maternidades", subraya Bacete.

También se refleja a 'Papá power' en la figura del ex presidente de los Estados Unidos Barak Obama, "que siempre reivindicó la paternidad como uno de los elementos centrales de su vida y para el que es importante que un padre sea feminista".

Un libro destinado a todos los públicos y géneros, a contar estas historias como cuentos a los niños, en la hora mágica de la noche, antes de dormir. "El libro conecta con ellos y la prueba es que algunos de los personajes los han propuesto mis hijos, con los modelos de paternidad que ellos ven en los dibujos animados. Mi idea es que sea un libro sanador para cualquier persona que lo tenga entre las manos. Que uno de los 25 padres conecte con tu propia experiencia y te lleve a comprender y a sanar la relación con tu propio padre".

De hecho, el libro acaba con la historia de 'Papá apego', el padre del autor, cuando cuidaba de niño a un rebaño de cabras en Castilla-La Mancha y se encontró con un lobo... "Le cuento esa historia a mis hijos con la idea de que vean todo lo que han padecido los mayores y cómo todavía hay niños en el mundo que no van a la escuela".

A estas historias su unen también las de 'Papá maestro' con Confucio, 'Papá oscuro' y Darth Vader, 'Papá villano' con Gru o 'Papá Ironman' con Dick Hoyt, entre otros que no hay que dejar de leer. Por supuesto, no falta 'Papá esperanza', a ese padre anónimo que durante la pandemia aprovechó la oportunidad para practicar la igualdad.

Cada uno de los 25 cuentos aporta la posibilidad de acceder al final del libro de forma gamificada a las biografías reales de los personajes que están detrás de cada uno de ellos.

Un libro para padres, madres, niños y niñas, hijos e hijas sobre una reflexión de la paternidad que está por hacer.