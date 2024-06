Josefa Parra: "Nada de lo que hemos dejado de hacer es para siempre"

La Fundación Caballero Bonald de Jerez fue constituida el 29 de julio de 1998. La sede, sita en la calle Caballeros, nº 17, se inauguró oficialmente en diciembre de 2000. En dicha casa nació el 11 de noviembre de 1926 José Manuel Caballero Bonald, fallecido en Madrid en 2021.

En su trabajo a lo largo de estas décadas de custodia, conservación, estudio y difusión de los fondos donados por su titular, entre otras iniciativas literarias, la Fundación se ha hecho con un hueco en la ciudad, más o menos conocida, pero al fin y al cabo, presente. Sobre todo, por sus destacados Congresos, con la asistencia de autores como Vargas Llosa, y la programación de presentaciones de libros a lo largo de todo el año.

Toca hacer balance y su directora de proyectos, la escritora Josefa Parra, tiene un primer deseo: confía en que se pueda retomar el Congreso Bonald para 2025 o 2026 (se han celebrado 22 ediciones), año este último que coincidiría con el centenario de nacimiento del escritor jerezano y Premio Cervantes 2012. "Nuestra intención es recuperar el Congreso. Sí. Además, si es en el 26, el año estará dedicado a Bonald de forma más intensa y el Congreso también. Y las circunstancias ya nos dirán si lo podremos seguir haciendo anualmente". Aún así, Parra destaca que aunque el Congreso "es muy importante para Jerez, más lo son sus actas" y defiende que le parece "mucho más destacable la labor que desarrolla la Fundación a lo largo del año. Y lo es incluso más que cuando estaba vivo Bonald: tenemos más actividades, atención a los niños, a los colegios, a los centros educativos, ciclos que nos piden hasta las guarderías... Esa era una de las metas que nos habíamos marcado: llegar a animar la cultura del libro en todos los niveles. Durante todo el año hay actividades, talleres, encuentros. Es un lugar de reunión para los escritores, los lectores y los investigadores. Eso es lo que quería Caballero Bonald".

Respecto al Congreso Bonald, Parra justifica su paralización "por la llegada de la pandemia, primero; y por la falta de personal, después. Pero el apoyo de las Adminstraciones, Ayuntamiento, Junta y Universidad, nunca nos ha faltado. Tampoco los patrocinadores". A pesar de ello, la Fundación acusa una importante escasez de personal, con jubilaciones sin cubrir: antes eran 6 empleados y ahora son 3. "Sí, sería un deseo tener más trabajadores, pero ya no depende de nosotros". También se perdió por el camino el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald, dotado con 20.000 euros, en este caso por desmarcarse su patrocinador.

Otras de las actividades que se quieren recuperar es la publicación de la revista de investigación 'Campo de Agramante', cuyo último número fue el 29. "Está en stand by y estamos esperando una oportunidad para retomarla, porque tan poco personal no puede con todo. Lo que hay que dejar claro es que nada de lo que hemos dejado de hacer es para siempre. Cuando haya ocasión lo recuperaremos. Pero insisto, lo que hacemos cada día es más importante y lo que todo Jerez puede disfrutar".

Parra augura además una mayor presencia de la Fundación en la Feria del Libro de Jerez, "donde esperamos una mayor protagonismo de la figura de Bonald por la cercanía del centenario".

Más espacio

Otro de los deseos de Parra para la Fundación es más espacio para poder ampliar la biblioteca, "ya que la biblioteca de Caballero Bonald todavía no ha llegado completa. Sabemos que está en proyecto otro lugar añadido además del edificio para la ampliación también del archivo".

Parra pone en acento en el incremento de investigaciones sobre la obra de Bonald y destaca dos importantes recientes publicaciones realizadas en Colombia, en las Universidades de Bogotá y de Barranquilla, cuyos investigadores se han nutrido de los archivos de la Fundación jerezana. Una retrata la vida de Caballero Bonald en Bogotá en los años que vivió allí, y la otra recoge la crónica que hizo Bonald de 'Una travaseía por el Magdalena' que publicó el autor en 'El Espectador', donde colaboró junto a Gabriel García Márquez.

"No sólo queremos reivindicar la figura de Bonald como escritor, sino también como persona y que se le conozca más entre los niños, como la biblioteca infantil que hemos inaugurado con las lecturas favoritas del escritor jerezano cuando era niño. Me gustaría que se conociera más a Bonald como persona, en los colegios y en los institutos, y que les suene más que al nombre de una avenida y de un instituto. Era un hombre muy polifacético, no sólo era un magnífico poeta, memorialista y narrador, sino que le interesaba el flamenco, la pintura, la fotografía... le interesaba todo. Era como un hombre del renacimiento y eso me parece interesante que se conozca y que los investigadores se acerquen también a esa faceta menos conocida de él".

La directora de proyectos, autora del exitoso poemario infantil 'Lolita fantasma', junto a la ilustradora Camern Chofre; recuerda que la Fundación está al servicio de los ciudadanos, como la biblioteca, que cada vez es más demandada por los estudiantes por su tranquilidad.

Para concluir, para aquellas personas que se acercan por primera vez a la obra de Bonald, recomienda leer el artículo antes mencionado de 'Una travesía por el Magdalena', sus memorias 'La novela de la memoria' y el poemario 'Diario de Argónida', escrito entre Sanlúcar, Jerez y Chipiona; o informarse directamente en la propia Fundación.