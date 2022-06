Personas ciegas disfrutan de la moto con Los Viñis en Jerez y en el Circuito

el Club Motero Los Viñis, con la colaboración de la ONCE, organizó el pasado sábado una jornada inclusiva en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en la que participaron una docena de personas ciegas o con baja visión de la ONCE. Los participantes, después de un almuerzo de convivencia, recorrieron primero en moto el centro de las calles de Jerez para dar después una vuelta por el Circuito, y a continuación visitar el Museo y probar en el simulador de una moto para vivir una experiencia cercana a los pilotos de competición.

La actividad arrancaba desde el Mesón Casa Moy, con la colaboración de la Policía Local de Jerez, Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, Circuito de Jerez-Ángel Nieto, El Motorista -que cedió cascos- y el Consejo Local del Motor y a la ONCE.

Ángel López 'Lito', presidente del motoclub Los Viñis, explica que la intención de la jornada era "promocionar la cultura de la moto, que personas que no tienen la posibilidad y la suerte de disfrutar de la moto pudiesen vivir la experiencia y las sensaciones que se sienten en la moto, tanto los que no habían montado nunca como los que tuvieron que dejar de hacerlo por circunstancias".

Y la experiencia no pudo ser más gratificante tanto para los miembros de la ONCE como para los de Los Viñis: "Tuvimos un almuerzo de convivencia y luego una ruta por la ciudad con parada en la fachada de la ONCE. Fuimos hasta el Circuito, subieron al podio, dimos una vuelta a la pista y luego pudieron comprobar en el simulador del Museo cómo se inclina una moto parecida a las de competición. Fue una experiencia superenriquecedora, se lo pasaron bomba con unas sensaciones inolvidables y ya hemos quedado en repetir el año que viene, y animamos a que vengan más de la ONCE".

También para Los Viñis fueron momentos muy bonitos: "Que se te echen a llorar, como alguno, agradeciendo lo bien que se lo han pasado son detalles que te hacen feliz. Para nosotros salir en moto es algo habitual porque es lo que nos gusta y nos encantó que disfrutasen de la moto con nosotros", y alguno en la vuelta a la pista del Circuito incluso pidió más velocidad: "Durante el trayecto por Jerez y hasta el Circuito íbamos cómodos, entre 30 y 50 km/h. En la pista y previa consulta con ellos, pidieron más para comprobar la sensación de velocidad".

Lito reivindica el espíritu motero "de Jerez y esta zona. Aquí hay un Gran Premio al año pero la moto se disfruta todo el año, más allá de los acelerones y los caballitos que nos dan mala fama aquí la moto es algo social, reunirte con tus amigos y compartir sensaciones y experiencias".