El Ayuntamiento de Jerez pedirá la "suspensión temporal" de la ampliación de horarios de los centros comerciales

El Ayuntamiento de Jerez solicitará la suspensión temporal de la ampliación de los domingos y festivos de apertura autorizada de los centros comerciales como medida cautelar mientras se resuelve el recurso que tiene previsto presentar. El anuncio fue realizado por el gobierno municipal tras una reunión que mantuvo la alcaldesa, Mamen Sánchez, este viernes con representantes de los trabajadores de estas instalaciones.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el jueves la resolución de la Consejería de Empleo por la que se realiza una nueva declaración de zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales en Jerez, que permitirá que las grandes superficies puedan abrir todos los domingos y festivos de Semana Santa, Gran Premio de España de Motociclismo y de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre.

Según se recoge en la decisión, ya ha empezado a contar el plazo para la presentación del correspondiente recurso. Según se recoge en la resolución, el Ayuntamiento tiene dos opciones. O bien presenta un recurso de reposición ante la Consejería para, en el caso de ser rechazado, acudir al Contencioso, o bien presentarlo directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ahora bien, fuentes municipales señalaron que finalmente optarán por presentar ante el alto tribunal andaluz ya que se entiende que sería una "pérdida de tiempo" hacerlo previamente ante el organismo autonómico.

Tras la reunión, la alcaldesa comentó que se solicitará la “suspensión temporal” de la medida para que no entre en vigor “mientras no se pronuncien los tribunales”. Según la resolución, el siguiente domingo que estarán autorizados a abrir será el próximo 2 de abril (Domingo de Ramos). Asimismo, Sánchez reiteró que la medida de ampliar los domingos y festivos de apertura no redundará en mayor trabajo, sino que incidirá negativamente en la “conciliación de la vida familiar y laboral” de las plantillas. Por ello, volvió a acusar al organismo autonómico de un “desconocimiento de la realidad turística y comercial de Jerez”.

Por otro lado, la regidora indicó que tiene previsto mantener una reunión con los directores de las grandes superficies de la ciudad para conocer si su intención es abrir todos los domingos que están autorizados o bien renuncian a alguno.

El procedimiento para ampliar los domingos y festivos de apertura de los grandes establecimientos comerciales fue iniciado por la Junta de Andalucía de oficio ya que el Ayuntamiento de Jerez renunció a presentar una propuesta —el gobierno local primero dijo que consensuó no hacer petición alguna y luego señaló que entendía que aún estaba en plazo para hacerlo—. Durante la tramitación, el Consistorio presentó alegaciones para que la declaración se circunscribiera al centro histórico, tal y como se estuvo aplicando durante los últimos años, aunque solo en Semana Santa. Finalmente, la administración autonómica rechazó la propuesta alegando que no estaba lo suficientemente justificada.