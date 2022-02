Piedras en memoria de las víctimas jerezanas en los campos de concentración nazis.

Después de algo más de un año desde que pusieron en marcha todos los trámites para la colocación de cinco Stolpersteine (piedras de la memoria) en homenaje a las víctimas jerezanas de los campos de concentración nazis, Iniciativa Stolpersteine Jerez de la Frontera anuncia "por fin" que el momento de la instalación "está más cerca que nunca".

Las Stolpersteine son pequeños bloques de cemento, con una pequeña lámina de latón dorado que cubre su cara superior, en la que lleva grabada una inscripción que recuerda a una víctima del nacionalsocialismo. Es una idea original del artista alemán Gunter Demnig, que colocó la primera en el año 1995, en su Colonia natal. El pasado año existían más de 79.000 Stolpersteine instaladas en más de 2.000 ciudades de 26 países diferentes (25 europeos y Argentina).

Desde la organización explican que "si bien aún no podemos confirmar fecha, a falta de que lleguen las Stolpersteine de Alemania a partir del mes de abril en adelante, barajamos la posibilidad de celebrar el acto de instalación el día 5 de mayo si fuera posible, coincidiendo con el aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen".

La iniciativa jerezana ha abierto un crowdfunding en la plataforma GoFundMe con la intención de financiar de manera popular la fabricación de las piedras, así como sufragar los gastos de los actos de presentación/instalación del memorial.

De esta forma, Stolpersteine Jerez de la Frontera entra así "en la recta final hasta el momento de homenajear a Antonio, Rafael, Manuel, Diego y Salvador en el conjunto de los miles de represaliados y asesinados por el nazismo en el resto del territorio europeo, entrando a formar parte sus nombres del memorial internacional más grande del mundo".

Se trata de Antonio de la Rosa Tozo, integrante del 'tren fantasma' y asesinado Dachau en 1944; Diego Pérez Núñez, asesinado en 1941 en el castillo de Hartheim, perteneciente al campo de concentración de Mathausen; Manuel Carrasco Cortijo y Salvador Linares Barrera, ambos asesinados en el subcampo de Mathausen-Gusen en 1941; y Rafael Domínguez Redondo, asesinado también en Gusen en 1942.

Stolpersteine arrancó en 2021 en Jerez como una iniciativa propuesta "de forma popular y con el principal objetivo de honrar la memoria de los cinco jerezanos asesinados en los campos de concentración nazis de Dachau, Gusen y el castillo de Hartheim, durante la Segunda Guerra Mundial".

Los cinco jerezanos fueron "primero exiliados en Francia a causa de la represión y la persecución del bando sublevado durante la Guerra Civil y más tarde despojados de su nacionalidad por el gobierno franquista y deportados a Alemania", donde "acabaron encontrando la muerte en los campos de exterminio nazis".

La asociación jerezana subraya que "es nuestra responsabilidad que su memoria no caiga en el olvido y que cada persona ‘tropiece’ con sus historias y conozca qué llevó a estos cinco jerezanos a sufrir las consecuencias del horror nazi. Para lograr este objetivo, la instalación de las piedras irá acompañada de varias labores pedagógicas y de concienciación entre escolares, vecinos y, en definitiva, toda la población de Jerez y alrededores".

Asimismo, "animamos tanto a asociaciones o grupos de memorialistas como a cualquier persona a título individual a poner en marcha la iniciativa en su pueblo o ciudad. Estaremos encantados de poder prestarles la ayuda necesaria, para lo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo jerezstolpersteine@gmail.com".

Diego Pérez Núñez

Nació el 17 de junio de 1919. Perteneció a las juventudes Libertarias de la CNT y fue muy activo políticamente en el Jerez de la Segunda República. Salió de nuestra ciudad pocos días después del golpe de Estado para no volver jamás. Stolpersteine Jerez explica que "no tenemos información de los años de la guerra civil ni del exilio, volvemos a tener noticias de él tras su detención por las tropas alemanas. Llegó a Mauthausen muy pronto, fue uno de los primeros convoyes de españoles que llegaron al campo. Entró con el puesto de fontanero, posiblemente trabajara en la construcción de la fortaleza de Mauthausen. Lo enviaron al subcampo de Gusen a escasos cinco kilómetros del campo principal. Posiblemente enfermo, murió en la cámara de gas del castillo de Hartheim. Anteriormente se había aplicado en este castillo el programa de eutanasia T4 en el que los nazis asesinaron a miles de personas con problemas mentales".

Salvador Linares Barrera

Nació el 17 de julio de 1917 y pasó su infancia en el Tempul. Su juventud transcurrió en Jerez, en casa de su hermano. "No tenemos noticia de su adscripción política, tenemos información de su actividad en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unas compañías en las que los republicanos españoles trabajaban para el ejército francés. Después de ser detenido por las tropas alemanas, Salvador llegó a Mauthausen el 25 de noviembre de 1940 y fue trasladado a Gusen en febrero. Murió el 30 de noviembre de 1941, la causa oficial de defunción era la de ‘pulmones abiertos. Tuberculosis’. Debido a que la causa oficial de muerte era normalmente un eufemismo, lo más probable es que muriera del tifus", detallan en Stolpersteine Jerez.

Rafael Domínguez Redondo

Conocido como 'El Panaderito', nació el 3 de febrero de 1916. Vivía en la calle Zarza número 7, donde su familia tenía una panadería. Pertenecía a las Juventudes Libertarias de la CNT y era muy activo políticamente. Stolpersteine Jerez relata que "luchó en el ejército republicano en los Pedroches (Córdoba), estuvo en febrero de 1937 en la sangrienta retirada de Málaga, donde la población civil fue bombardeada y ametrallada desde los aviones y los barcos, después se fue a Madrid y participó en la batalla del Jarama; posteriormente formó parte del Batallón Ascaso y participó en la batalla del Ebro. Allí fue herido y pasó a Francia. Al cruzar la frontera lo internaron en el campo de Barcarés, donde pasó muchas penalidades. Se acogió a la opción de participar en las Compañías de Trabajadores Extranjeros y estuvo en la Línea Maginot. Fue trasladado al campo de tránsito o staglag en Fallingbostel y llegó a Mauthausen en el transporte del 27 de enero. Este transporte es muy relevante porque fue el transporte más numeroso de republicanos españoles al campo, aquí coincidió en otro jerezano y con Francesc Boix, el fotógrafo de Mauthausen. Al campo entró con la categoría de Rotspanien. El 8 de abril fue trasladado a Gusen, allí trabajó de panadero. Gracias a este trabajo no tuvo que desarrollar trabajos en la cantera, así aguantó muchos meses y murió el 15 de febrero de 1942. Según testimonios orales, se suicidó arrojándose a las vallas electrificadas".

Manuel Carrasco Cortijo

Nació el 7 de marzo de 1915 en los Llanos de Malabrigo, entre La Barca de la Florida y San José del Valle. Su familia vivió en la calle Cerro Fuerte en el barrio de San Miguel. Stolpersteine Jerez relata que "no tenemos noticia de su vida en la Segunda República ni de sus inquietudes políticas; de la Guerra Civil tenemos constancia de que logró un ascenso de cabo a sargento en la 140 Brigada Mixta en septiembre de 1938. Ya en Francia es trasladado al campo de Saint-Cyprien. Coincidió con Domínguez Redondo tanto en la compañía de trabajadores en la Línea Maginot y en el campo de transito, como en el transporte a Mauthausen. Ingresa en el campo con la categoría de Rotspanien. El 29 de marzo es trasladado a Gusen, allí muere el 27 de noviembre de 1941. La causa oficial es ‘inflamación del músculo cardíaco’, pero normalmente detrás de este eufemismo se escondía uno de lo métodos de ejecución más usuales en el campo, se trataba de una inyección de gasolina en el corazón".

Antonio de la Rosa Tozo

Nació el 13 de junio de 1878. Este jerezano no murió en Mauthausen, como los anteriores, sino que su destino le llevó al campo de Dachau, a pocos kilómetros de Munich. Al igual que de Manuel Carrasco, en Stolpersteine Jerez "no tenemos noticias de Antonio de la Rosa hasta su llegada a Francia. Fue apresado en Vernay, al norte de Lyon, e ingresó en el campo de Noé el 16 de junio de 1941, en ese momento tendría 63 años. El 6 de octubre de 1943 fue trasladado al campo de Vernet dÁrriege, donde declaró que su profesión era la de mecánico. Este campo era un campo disciplinario, uno de los campos más duros del sur de Francia; estuvo en este campo hasta el verano de 1944. Los detenidos que tenían relación con la Resistencia eran enviados a este campo, así que no sabemos qué actividad relacionada con la Resistencia llevó a cabo De la Rosa, pero sí que recibió un castigo por tales actividades. Después del desembarco de Normandía, los alemanes se llevaron los presos de algunos campos a centros en Alemania; Antonio de la Rosa viajó en el ‘tren fantasma’, uno de los transportes más peligrosos y duros de esta fase de la guerra. El total del viaje fueron ocho semanas, los últimos 18 días casi no se bajaron del tren; llegaron a Dachau a finales de agosto de 1944. En el otoño de 1944 una epidemia de tifus azotó al campo de Dachau; el 26 de diciembre su nombre apareció en el listado de la enfermería del campo y dos días más tarde, el 28 de diciembre de 1944, murió. Pocos meses más tarde los norteamericanos liberaron Dachau".