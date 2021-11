La Plataforma Por Asta Regia celebra este domingo su marcha a Mesas de Asta

La Plataforma Ciudadana Por Asta Regia ha organizado para este domingo, 14 de noviembre, una marcha a pie hasta Mesas de Asta para reivindicar la puesta en valor del yacimiento. La marcha, que partirá a las 9,30 de la mañana desde el aparcamiento de Ikea, será de unos 11 kilómetros de distancia hasta la localidad, “a un paso tranquilo”, donde se espera llegar a mediodía.

“Los motivos de esta marcha son los que llevamos reivindicando desde un primer momento: que Asta pase a ser de titularidad pública y nos pertenezca a todos; que sea excavada y que Asta sea puesta en valor. En Asta Regia sabemos que está, no sólo el pasado de Jerez, al que le debemos mucho, sino el de todo el Bajo Guadalquivir. Si no fue la capital, fue una ciudad muy importante de Tartessos y es una cultura que llevamos todavía en el corazón. Por eso es muy importante que sepamos qué ha pasado ahí, sobre todo, ahora que Jerez lucha por ser la Capitalidad Cultural Europea. Creemos que uno de los pilares fundamentales para basar esa candidatura está en Asta Regia”, apunta el presidente de la Plataforma, José Ruiz Mata. “Es -añade- un filón económico muy importante, ya no sólo por la gente que podría trabajar allí, sino porque dinamizaría todo el sector servicios”.

Una marcha “totalmente lúdica” a la que irá un autobús escoba para transportar a las personas que no puedan hacer todo el camino. “No es una actividad partidista y no queremos que haya banderas de ningún signo, sólo la andaluza y la de Jerez. Llevaremos nuestras propias banderas y repartiremos también camisetas. Una vez leído el manifiesto ya en Mesas de Asta, unos autobuses traerán de regreso a Ikea a los participantes”. Desde la Plataforma han agradecido la colaboración privada para sufragar los gastos de esta marcha y han recordado a los participantes que se lleven bocadillos y agua para el camino, aunque la propia Plataforma repartirá a las personas que no lleven.

La marcha será filmada con un dron, una película “que queremos que quede para la historia y que las administraciones vean que nos hemos movido y reivindicado el yacimiento. Necesitamos que en 2022 la institución que sea compre ese yacimiento, empiece las excavaciones, como quiere la Universidad de Cádiz, y se ponga en valor”.