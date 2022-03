La Plataforma contra las Violencias Machistas convoca una manifestación en La Barca

La Plataforma contra las Violencias Machistas ha convocado una manifestación en La Barca. En concreto, la protesta tendrá lugar el próximo día 8 de abril. Se celebrará desde las 18 horas con salida desde la plaza Artesanía de la entidad local autónoma.

"¡Hartas de asesinos de mujeres, maltratadores y sus defensores, cómplices!", destacan desde la Plataforma. La portavoz del colectivo, Francisca Gago, ha hecho un llamamiento a la participación porque "hay muchos motivos para reivindicar".

La Plataforma contra las Violencias Machistas nació el pasado mes de noviembre, en un acto en el que se dieron a conocer los principales objetivos de este nuevo colectivo y en el que se ofrecieron vivencias y testimonios “inspiradores” de las víctimas.

El objetivo fundamental de este nuevo colectivo no es otro que el de apoyar "a las mujeres que entre nosotras están sufriendo violencia y violencia vicaria y que están solas, porque no han tenido un acompañamiento", pero también tiene como meta poner en marcha estrategias "para que en La Barca el maltratador sepa que no es persona grata en su entorno".