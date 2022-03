Incertidumbre en Mercajerez y la Plaza de Abastos de Jerez por la huelga del transporte

La huelga de transportistas convocada este lunes por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional empieza a notarse en el abastecimiento con el temor de que vaya a más según avancen los días y continúe el paro indefinido. Así, mientras el lunes prácticamente no hubo problemas de suministro, este martes ya ha comenzado a notarse la falta de abastecimiento al estar disminuyendo las existencias sin que se repongan con normalidad.

De esta forma, tanto en Mercajerez como en la Plaza de Abastos han tenido unas jornadas con cierta normalidad pero con incertidumbre y el temor de que el miércoles sí se acuse la falta de abastecimiento.

Así ocurre en el Mercado de Abastos de Jerez, cuyo presidente, Juan Ignacio Parada, explicaba este martes que la huelga por ahora "no se está notando tanto. Sí que en algunas cosas, pero" si se mantiene el paro "cuando se va a notar va a ser a partir de mañana" miércoles.

Parada explica que "al no ser una huelga completa de todo el sector que lo hubiese parado todo por completo", los efectos del paro de los transportistas "aún no se están notando" salvo en la pescadería, porque al paro de los camiones y trailers se une que buena parte de la flota pesquera tampoco está faenando por la subida de los precios de los carburantes: "Si los camiones están a la mitad y los barcos pesqueros ni a la mitad", está claro que "no hay todo el pescado que debería haber normalmente", lo que tiene un efecto claro: "El producto se encarece" aunque por contra, las acedías están más baratas de lo habitual porque ha entrado mucho género: "Esto es así, imprevisible".

Mercajerez

En Mercajerez, mercado mayorista, no han tenido problemas de suministro hasta hoy porque el pasado domingo, antes del inicio de la huelga, los mayoristas dotaron de provisión de abastecimiento para estos primeros días, con lo que la venta del pasado lunes y de este martes se ha realizado con relativa normalidad, sobre todo el primer día; Ángel Salazar, director-gerente de Mercajerez, explicaba a primera hora de la tarde del martes que estaban abastecidos y había "suministro de todo"; otra cosa será el miércoles dependiendo de cómo transcurra la situación.

Por ahora las furgonetas están circulando con normalidad, no así camiones y trailers, con los piquetes informativos en calle Marruecos parando a los transportistas para exponerles la situación.

El problema puede presentarse a partir de este miércoles sobre todo con el género perecedero: el almacenaje y las cámaras de frío disparan los costes para los productores y ya hay cooperativas que han parado las máquinas ante la imposibilidad de transportar sus productos y otros que se están planteando el cierre temporal mientras no puedan desplazar la mercancía.

Donde sí están acusando la huelga del transporte es en algunas grandes superficies, que no han recibido el abastecimiento habitual que llega en camiones y trailers de otras provincias. Así, hay algún hipermercado que se ha quedado casi sin frutas y verduras ya en la jornada de hoy martes.

La Plataforma convocante avisa que la huelga irá a más

La Plataforma convocante, sin representación en el órgano de diálogo del sector con la Administración -el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)-, ha asegurado que entre el 85% y 90% de los autónomos y pymes del sector -tanto en Jerez como en el resto de España- han secundado el paro indefinido y que no secundan las asociaciones mayoritarias.

El presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, ha advertido de que la huelga se prolongará hasta que el Gobierno central no atienda sus peticiones, que sobre todo se centran en la rentabilidad del sector, pues ha asegurado que con el precio del combustible tan elevado los camiones trabajan a pérdidas.

Hernández se ha mostrado convencido de que, a partir de este martes, la huelga "irá a más" y ha pedido disculpas a los ciudadanos por los contratiempos que la medida pueda causar, pero ha reiterado que los transportistas "no tienen más remedio".

La Junta reconoce que el paro indefinido se está notando

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha apuntado este martes que el paro indefinido iniciado este lunes por los transportistas de mercancías "se está notando" y ha insistido en su petición al Gobierno para que "se siente a negociar" con el sector. "Es una actividad fundamental, que nos abastece y que no se puede parar", ha subrayado.

Carazo se ha expresado en estos términos durante una rueda de prensa en el Puerto de Sevilla previa a la asamblea general de Suncruise Andalucía. Cuestionada sobre si el paro de transportistas ha tenido ya algún impacto en los puertos y en general, la consejera ha respondido que "la verdad es que se está notando".

"Creo que en definitiva hay que volver a exigir al Gobierno de España que se siente con el sector. Es una actividad fundamental, que nos abastece y que no se puede parar. No se puede frenar", ha expuesto Carazo, quien ha apuntado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene que tomar decisiones y hacerlo de la mano del sector, sentarse y proponer respuestas ante una situación inédita". "La responsabilidad es del Gobierno de España para resolverla", ha considerado.

La consejera ha abundado en que este paro "puede tener consecuencias muy negativas" tanto en abastecimiento, como en los precios, la logística o los puertos. Por ello, ha sostenido que desde la Junta entienden que "es momento de sentarse, asumir que la crisis del carburante existe y que además viene creciendo en los últimos meses" y "tomar decisiones" con el sector.