Podemos Jerez se queja por la falta de prespuesto en el Ayuntamiento

Podemos Jerez lamenta que el Ayuntamiento comienza en 2022 su actividad, "por segundo año consecutivo, sin un presupuesto. Los presupuestos constituyen la expresión más importante de la actividad económica de cualquier tipo de organización, y este año, una vez más empezamos a caminar sin ellos. La sensación que deja esta situación es de inactividad y dejación por parte del gobierno de la ciudad, que no se ha pronunciado si quiera sobre este hecho".

La formación subraya que "el Ayuntamiento pretende afrontar el 2022 de nuevo a salto de mata, con unos presupuestos anteriores a la pandemia que ya no corresponden a las necesidades reales de esta ciudad. En los presupuestos se recoge una parte fundamental y prioritaria de la actividad política del Ayuntamiento. Sin ellos, no hay objetivos claros y no se puede trabajar de manera correcta, responsable y ordenada. Es la herramienta sobre la cual pivota toda la actividad política del año, con lo cual, sin ellos, ¿qué tipo de gestión irresponsable, descontrolada y caótica se va a hacer de esta ciudad?".

En una nota de prensa, Podemos indica que "en el año previo a las elecciones municipales, el hecho de trabajar sin presupuestos nos hace pensar en que posiblemente sea una estrategia electoralista del gobierno, para ejecutar partidas presupuestarias allá donde pueda conseguir más rédito electoral. Esto resulta lamentable y muy poco responsable, teniendo en cuenta la situación económica tan delicada en la que se encuentra el Ayuntamiento de Jerez, la cual fue calificada el pasado año por la AIREF de situación crítica, prácticamente irreversible".

Así, desde Podemos Jerez "instamos al Ayuntamiento a que dé explicaciones fundadas de por qué pretende trabajar y gestionar este Ayuntamiento a ciegas, sin unos presupuestos que guíen la actividad política y económica de la ciudad".