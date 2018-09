Pokémon GO por una causa social

El 15 de julio de 2016 llegaba Pokémon GO a España, un videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, Inc., en forma de aplicación para Android e iOS. Éste consiste en recorrer de manera real las calles de la ciudad para descubrir y capturar toda clase de pokémon.

La llegada del juego causó una especie de 'fiebre' y pocas personas no se llegaron a descargar la aplicación en sus teléfonos móviles o jugaron al menos una vez. Cuando acabó el verano tan solo quedaron los verdaderos seguidores de este exitoso juego, que no son pocos. En Jerez, la Comunidad de Pokémon Go la conforman en torno a 500 jugadores. De hecho, el juego no ha parado de actualizarse. Una de las novedades, que llegó en enero de este año, fue el Día de la Comunidad, que se celebra una vez al mes. En este día, durante tres horas, el pokémon escogido aparece de forma mucho más numerosa y en una forma especial (shiny) difícil de encontrar por su rareza. Por este motivo, los jugadores de todas partes se concentran en parques, nidos y sitios de interés donde poder encontrar al protagonista del evento.

Para aprovechar este evento a los jugadores de la Comunidad de Zaragoza se les ocurrió la idea de vender chapas conmemorativas del mismo y donar todo el dinero recaudado a una asociación benéfica. Para animar a los entrenadores a participar en el juego y en la solidaridad, todo aquel que comprase una chapa entraría en un sorteo de premios que donan los patrocinadores de esta causa. Esta iniciativa poco a poco se ha ido extendiendo por toda la geografía española, se han sumado un total de 25 ciudades, entre las que se encuentra Jerez, además de Alemania y Bruselas.

En Zaragoza la propuesta comenzó en junio con el pokémon Larvitar #246. En la localidad jerezana la iniciativa llegó en agosto con Eevee #133. La promotora de la idea en Jerez es Mercedes López, más conocida por su conocidos y en redes sociales como 'Andell'. "Vi la idea y me gustó. Creo que es una manera de unir a los jugadores y a las comunidades para ayudar a un fin benéfico. Ya que vamos a salir a la calle a jugar el día del evento que sea por una buena causa", explica; "un hobbie se ha convertido en una causa social y solidaria", sentencia. Sin embargo, Andell no está sola, recibe la ayuda de los miembros de la Comunidad, sobre todo de los administradores. "Todo el que nos pueda ayudar es bienvenido. Yo por ejemplo soy como la cara visible, otros dos chavales se encargan de hacer los cartelitos, imágenes y cosas así. Y luego el resto, va haciendo lo que puede", comenta.

Las chapas se venden por 1,5 euros y con cada una se da un número a los participantes, que servirá para el sorteo. "La verdad que 1,5 euros se va en nada y comprando la chapa sabes que vas a ayudar a los demás", apunta Mercedes. La iniciativa no solo está pensada para los jugadores de Pokémon GO: "esto está para todo el mundo. Evidentemente el primero que la querrá es el que juega, pero cuanto más gente la compre mayor será el beneficio que vamos a poder donar a la obra que sea", comenta la promotora.

En septiembre, el Día de la Comunidad Pokémon tenía como protagonista a Chikorita #152 y tuvo lugar en la jornada de ayer sábado 22 de septiembre. El evento comenzó a las 11 horas y finalizó a las 14 horas. En esta ocasión, el punto de encuentro en Jerez fue la Plaza del Arenal. "Es la primera vez que lo hacemos tan grande. El mes pasado se reunieron en el templete de la Alameda del Banco, pero pienso que la Plaza del Arenal es el punto en el que más gente nos va a ver", explicaba Mercedes días atrás a este medio. Ésta tenía toda la razón, multitud de personas y de entrenadores Pokémon se congregaron en este punto para comprar o recoger su chapa solidaria. Además, estuvieron presentes la Asociación de Comerciantes de Jerez (ACOJE), uno de los patrocinadores de la iniciativa, y Cáritas, organización a la que irá destinado el dinero recaudado. Ésto atrajo la atención de un mayor número de personas, no solo de los jugadores.

El mes pasado se recaudaron más de 100 euros, los cuales se invirtieron en comida para el comedor social de 'El Salvador'. En esta ocasión, según la promotora se estima que se hayan recaudado alrededor de 400 euros, entre todas las chapas vendidas. Éstos irán destinados, íntegros, para las campañas de material escolar de Cáritas. "Yo gracias a Dios tengo techo y comida todos los días, pero hay gente que no, hay gente para la que el dinero que recaudamos para comprar 100 bolígrafos y 100 cuadernos, por ponerte un ejemplo, es una gran ayuda", apunta Mercedes. Desde Cáritas agradecen esta iniciativa, "siempre estamos dispuestos a apoyar y colaborar con cualquier propuesta que sea para ayudarnos", comentaban dos voluntarias del Servicio de Empleo de la organización.

Un juego que congrega a gente de todas las edades, "juegan desde niños hasta mayores de 60, que además son los que más saben, es alucinante", explica Andell; y que convierte a los jugadores en "un gran grupo de amigos". Se ha convertido en una forma divertida de ayudar a los demás. "La verdad que la iniciativa me parece muy bien, un euro y medio lo tiene todo el mundo, ayudas y consigues una especie de recuerdo del día", declara Mario, uno de los miembros jerezanos de la Comunidad Pokémon GO de Jerez.

Mercedes López espera que la idea llegue cada vez a más gente, "solo espero que esto crezca y que seamos como las ciudades que venden 2.000 chapas, que la gente sepa que esta iniciativa existe"; pero asegura que "cada granito de arena cuenta". Este mes han logrado superar el número de chapas vendidas en el anterior, pero lo que queda claro es que desde la Comunidad de Pokémon GO Jerez ha demostrado ser más que jugadores , gracias a su espíritu solidario.