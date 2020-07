Nueva polémica entre José Antonio Díaz y la Asociación de Vecinos del Casco Histórico

Las relaciones entre la Asociación de Vecinos del Casco Histórico y el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, siguen tensas. A las obras en la calle Corredera, la Plaza Esteve o la calle Latorre, que han generado un cruce de declaraciones entre ambas partes, se sumó ayer la denuncia por parte de los vecinos de la situación existente en las piedras que conforman el mosaico de la Plaza del Arenal.

Todo comenzó con una publicación en Facebook del conocido historiador Pepe Cirera, en la que exhibía una fotografía del suelo de la Plaza del Arenal (de hace un año), donde se apreciaba que los huecos dejados por las piedras que conforman el mosaíco se habían tapado con cemento. Dicha publicación fue tomada por la Asociación como ejemplo ilustrativo de lo que ellos llaman ‘Chapuzas de la frontera’. “(...) Sí, es la plaza del Arenal, la principal de la ciudad y en la que se encuentra la delegación de Urbanismo, la misma que hace obras en zonas patrimoniales sin permiso y la que perpetra chapuzas como la del entorno de plaza Vargas”, recoge el post.

La respuesta del propio delegado de Urbanismo llegó con otra publicación en Facebook, una red social que, como ya ocurrió a finales del pasado mes de junio cuando escribió ‘estoy de patrimonio hasta la coronilla’, en alusión a las obras de la Plaza Esteve, utiliza a menudo. En esta ocasión, su post calificaba todo lo anterior como “un bulo” y añadiendo que “la información que han dado no es cierta, es falsa, no hubiera costado nada comprobarlo in situ. Difama, calumnia que algo queda”.

Sin embargo, desde la Asociación denuncian que durante la misma mañana de ayer, operarios de infraestructuras “acudieron a reparar diversas zonas de la plaza”, una actuación que, no obstante, valoran “positivamente porque al menos parece que nuestras quejas tienen su efecto”.

De cualquier forma, la Asociación del Centro Histórico hizo ayer públicas, a través de un comunicado, su malestar con la política de José Antonio Díaz, mostrando su preocupación porque “dedique su tiempo laboral, tiempo que debería estar trabajando por el bienestar de los jerezanos y jerezana, en señalar directamente, desde su perfil de Facebook personal, a una asociación vecinal que lo único que quiere - como él, suponemos - es que la ciudad luzca como se merece”.

Desde este colectivo se recuerda a Díaz que “ni somos un partido político ni somos su oposición, así que agradeceríamos que no nos tratase como tal. La Asociación es el altavoz de los vecinos, sólo nos debemos a ellos y atendemos cuestiones vecinales y demandas ciudadanas totalmente legítimas”.

Asimismo, solicitan al “señor delegado que tenga en cuenta las demandas de la ciudadanía. Que se desarrollen políticas que faciliten la rehabilitación y la conservación del casco histórico. Volvemos tender nuestra mano para poder caminar juntos por el futuro del centro”.