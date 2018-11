A la Policía Local le faltarán 70 agentes en apenas unos meses

“Cal y arena”. De esta forma resume el Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP) el estado en que se encuentra este cuerpo policial en la actualidad. Sus responsables no dudan en reconocer los esfuerzos desarrollados por el actual equipo de gobierno municipal para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes, si bien sostienen que aún quedan grandes huecos por cubrir. Básicamente, las quejas del colectivo policial se dirigen hacia dos frentes. De un lado se encuentra el indudable hecho de que la plantilla se está quedando corta. Gabriel Cordones, policía municipal y portavoz del SIP, apunta a este medio que “la bajada de la edad de jubilación a los 60 años ya está provocando un serio menoscabo en las filas de la Policía Local”. No en vano, las estimaciones de los agentes apuntan a que en apenas unos meses falten en Jerez “unos 70 agentes, ya que por desgracia ha habido fallecimientos, otros compañeros se van a jubilar y sigue sin entrar nadie”. Por el momento, y según las referidas fuentes, las únicas adhesiones al cuerpo se producirán el año que viene cuando está previsto que tengan lugar las pruebas que permitirán a cinco personas incorporarse al 092 y entrar en las academias de Policía Local que gestiona la Junta de Andalucía. Estas incorporaciones llegarán después de que hace nada menos que doce años se concretaran las últimas oposiciones a la Policía Local de la ciudad. “Esas cinco plazas son bienvenidas -apunta el portavoz del SIP- aunque ciertamente no solucionan absolutamente nada”.

Y es que, desde un punto de vista policial, Jerez es “una ciudad especial”. No en vano es uno de los términos municipales más grandes de España, con siete pedanías y numerosas barriadas rurales cuya seguridad se comparte con los agentes de la Guardia Civil. Jerez es muy grande y cubrirla en su integridad es todo un reto. “Nuestra labor es amplia, tal y como asistir en accidentes de tráfico, realizar controles, hacer cumplir las ordenanzas municipales y a todo ello se une la labor de patrulla por una extensísima superficie”.

La compra de patrullas, uniformes y chalecos han aliviado la situación de la plantilla

Otro factor destacable es que Jerez es una ciudad con un turismo boyante en estos momentos, así como que se erige en punto de reunión los fines de semana de personas que viven en ciudades limítrofes, lo que provoca “una carga de trabajo añadida”, apuntó el portavoz del sindicato policial. Igualmente, y como todos los jerezanos saben, los cortes de calles los fines de semana son muy habituales por las actividades que se realizan por el centro, especialmente aquellas que tienen un carácter religioso y se materializan en forma de procesiones.

Otro de los grandes problemas de la Policía de Jerez es que aunque los coches patrullas han sido renovados con nuevas compras “lo cierto es que el servicio de motocicletas está fatal”. No en vano, apenas cuatro o a lo sumo cinco de estos vehículos están en condiciones de prestar servicio por las calles de la ciudad. “Estamos en una especie de círculo vicioso -vino a decir el portavoz- en el que las motos van cayendo averiadas y van saliendo del taller mientras otras van entrando”. Esta situación está provocando que el servicio de motoristas se vea seriamente afectado. No en vano hay motocicletas que circulan aún con matrículas antiguas en las que figura el CA de la provincia junto a las letras BS. Es decir, son motos de mediados de los años noventa. “Ya hemos elevado la petición a la delegación para que sean renovadas cuanto antes ya que las averías se producen a diario de forma constante”.

La ciudad tuvo este fin de semana sólo cuatro motocicletas operativas

Pese a todo ello, también hay asuntos que el equipo de gobierno local ha solucionado. De un lado se encuentra, por ejemplo, uno de los grandes logros de esta legislatura “que ha sido la incorporación de seis nuevos vehículos de radio-patrulla así como de una furgoneta”. Por difícil que sea de entender, otra de las grandes quejas del colectivo era la ropa de trabajo, cuyo estado era realmente lamentable, con botas agujereadas, uniformes rotos... “Hubo una serie de problemas con las tallas, pero ya se han solucionado después de que todos los agentes ya se hayan probado”. Otro gran asunto solucionado ha sido el de los chalecos antibalas, de los cuales ya disponen los agentes municipales.