Jerez ha redoblado sus esfuerzos de cara a proteger a uno de sectores de la población más vulnerables, como son los mayores. En una situación como la actual en la que los movimientos de la población han quedado restringidos, los mayores se han quedado en una situación de gran vulnerabilidad. Las razones son obvias, a los problemas de movilidad que afectan a gran parte de esta población se unen, en los casos más graves, la carencia de cuidadores o familiares. El aislamiento en casos de aislamiento se erige en un enorme riesgo.

¿Cuál es el mejor lugar para intentar tener controlados a los mayores de Jerez? Sin lugar a dudas son dos: de un lado sus vecinos, la gente que vive al lado, en el mismo edificio, quienes pueden preocuparse de que algo puede haberles sucedido. De otro lado están las farmacias, un lugar al que se acaba llegando conforme los años avanzan en el calendario. Las farmacias son, por tanto, un buen lugar para informar, tanto a los usuarios, como a los mayores y a los propios farmacéuticos.

Adrián D. Bezares, delegado de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, manifiesta a este medio que “estamos ante una campaña que desarrollamos desde hace varias semanas, con la cual ya hemos llegado ya a 41 farmacias de todos los distritos de la ciudad”.

Numerosos intentos de estafa se centran sobre los ancianos, alerta la Policía Nacional

La Policía Nacional destaca que a este respecto tiene cuatro objetivos. El primero de ellos es “prevenir a la población mayor de los intentos de estafa que proliferan durante el estado de alarma. Los delincuentes se han centrado mucho en los mayores. Y lo hacen no con estafas virtuales, sino con las presenciales, de tú a tú. Lo estamos previniendo en las farmacias. Damos consejos de acuerdo con los farmacéuticos y ofrecemos información”.

Como segundo objetivo se encuentra animar a controlar a los mayores en su ámbito. “Nuestro deseo es animar a la ciudadanía a que reaccionen ante la sospecha de que a un mayor que vive solo no coja el teléfono, no responda al llamar a la puerta o los farmacéuticos sospechen si no van. Les pedimos que llamen al 091 cuanto antes”.

Bezares destaca que “en estos casos un día es esencial. Recibimos llamadas de personas alertando a los diez días y el mayor está fallecido. Pero en otras ocasiones, con rapidez, se les encuentra vivos. Fue por ejemplo lo que nos sucedió en la calle Asta. Se le pudo rescatar con vida tras sufrir un accidente en su domicilio. Animamos a que ante cualquier sospecha nos avisen. Irá un patrulla y se abrirá la puerta hasta con los bomberos si es necesario”.

A todo esto se une el hecho de que uno de los principales servicios esenciales durante la pandemia, las farmacias, se han erigido una vez más en objetivo de los delincuentes. “Hemos detectado -destaca Adrián D. Bezares- que durante la crisis del Covid la delincuencia ha puesto su mira en las farmacias. Y lo hacen de diversas formas. Se hacen pasar por la Consejería de Salud de la Junta para unos engaños, para otros hasta se hacen pasar por policías... En Jerez incluso hemos tenido casos en los que se han hecho pasar por suministradores. Hace apenas tres días llamaron a una farmacia diciendo que eran de la empresa de las cámaras de seguridad, que había un impago e iban a cortar el servicio. Lo hacen siempre por teléfono o por email. En las entrevistas que tenemos con el sector se lo explicamos para que no caigan en la trampa”.

A todo ello se unen, por desgracia, modalidades delictivas de toda la vida tales como los atracos a mano armada. “Hay que tener especial cuidado con los atracos en farmacias. Han sido los únicos que durante mucho tiempo han estado abiertos. En la Policía hemos estado pendientes pues los delincuentes siempre tienen las farmacias en mente”, destaca el delegado de Participación Ciudadana de la Policía. Los resultados han sido buenos: “Sólo ha habido un caso en lo que va de pandemia. El autor ya está en prisión. Es un dato excelente para una gran ciudad grande como es Jerez, con más de 210.000 habitantes”.