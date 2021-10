'Pompita' o cómo ayudar a la pequeña Alba

El 21 de marzo de 2016, la pequeña Alba Ramos, de catorce meses, se precipitaba desde la vivienda de sus abuelos en Puerto Real, situada en una tercera planta, después de que "una familiar, en estado de shock por un ataque epiléptico, la dejase caer", según ha mantenido siempre su familia.

Traumatismo craneoencefálico, edema pulmonar, rotura hepática y fracturas óseas en la cara y en la pelvis. Ese era el sobrecogedor diagnóstico de la niña, que pasó por un coma inducido, 40 días en la UCI y 21 días con respiración artificial. Pese a todo pronóstico, gracias el excelente equipo de profesionales del Hospital Puerta del Mar y al coraje de la pequeña, Alba empezó a ganarse el apodo de 'la niña milagro' y pudo salir adelante, aunque con importantes secuelas neurológicas por el gran daño cerebral que le provocó el accidente.

Según los médicos, para darle a Alba la posibilidad de recuperarse, necesita un largo proceso de rehabilitación neuropsicológica especializada no cubierta por la Seguridad Social, en la que interviene un equipo multidisciplinar compuestos por neuropsicólogos, fisioterpeutas, médicos rehabilitadores, logopedas, etc. Concretamente, en el Instituto Charbel, en Jerez. Allí llevan cinco años, y "creemos que por mucho tiempo más porque no sabemos cómo va a ir evolucionando el cerebro", cuenta Sergio, su padre.

Para costear el tratamiento, los padres de Alba contaban con una beca de Cáritas y Charbel para el proyecto de ictus infantil cuyo presupuesto se acababa este año, así que ahora tienen que costearlo al 100%. Para poder seguir pagando la rehabilitación, han puesto en marcha la campaña 'Pompita, el cuento' en Verkami. Pompita es un cuento para niños y mayores que narra las dificultades y miedos a los que se enfrenta una familia que tiene un hijo con DCA.

El 100% de lo recaudado, una vez cubiertos los costes de producción del cuento se destinará a la Asociación Albaayuda, creada para costear las terapias que Alba necesita para mejorar su calidad de vida.

Para sufragar estos costosos tratamientos, han llevado a cabo multitud de eventos solidarios, festivales carnavalescos, pruebas deportivas, venta de camisetas, chapas, una campaña en la plataforma Teaming, en la que muchas personas donan 1 € al mes, etc. Y ahora se suma Pompita.

Alba tiene ahora seis años y una hermana de cuatro. Se ha incorporado al colegio recientemente, en Upace de San Fernando, que compagina con los dos días de rehabilitación en Jerez.