EL Colegio de Administradores de fincas tiene un papel fundamental en el entramado empresarial y social de la provincia de Cádiz. Por eso, queremos reinvindicar nuestro papel a la hora de tomar decisiones. El colegio es garantía de profesionalidad.

Tenemos un un papel fundamental en la sociedad que tienen mucho que decir en el entramado laboral. Nuestro objetivo es seguir evolucionando para seguir siendo eficaces en nuestro servicio a las instituciones y al ciudadano. Por eso, potenciamos la acreditación profesional de excelencia de los colegiados, que los profesionales estén preparados.

En una comunidad de propietarios puede llevar el edificio un propietario, el presidente de la comunidad, pero si contratan a un externo debe ser uno colegiado. No es solo un contable, sino que tiene el conocimiento de leyes, de reparaciones, arquitectura, trata con las instituciones, presenta documentos en la administración que corresponda o adapta las comunidades a las normativas técnicas, seguridad, laborales, etc.Además de haber conseguido que se extienda la tarifa regulada de gas a todas las comunidades de propietarios con calefacción central, nos preocupa el aumento del precio de la electricidad, que está afectando muy negativamente a las comunidades de propietarios, siendo especialmente significativo el impacto por el incremento del gas, que está llevando a una situación económica límite a las comunidades de propietarios.

Esto puede suponer un aumento de la morosidad en las comunidades de propietarios si no se toman medidas y conllevará que muchas familias no puedan pagar los gastos comunitarios, teniendo que asumir, el resto de los propietarios, la parte de la cuota comunitaria que no puedan pagar algunos vecinos.