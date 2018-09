Los Premios Ciudad de Jerez 2018 ya tienen nombres

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la relación de personas, empresas y entidades distinguidas con los Premios Ciudad de Jerez 2018 en el transcurso de la celebración de la festividad del Patrón de Jerez, San Dionisio, el próximo 9 de octubre.

En la presente edición, los premios son los siguientes:Premio Especial: María del Mar Moreno, bailaora jerezana; Premio a la Integración: Asociación de Personas con Discapacidad Física de Jerez (Adifi); Premio a la Iniciativa: proyecto de investigación Recaída 0; Premio a la Creación: Daniel Sánchez-López, director de fotografía de cine; Premio por la Igualdad: Valentina De Jesús; Premio a la Conservación Patrimonial: Rafael Lorente; Premio al Deporte: CD Guadalcacín Fútbol Sala Femenino; Premio a la Excelencia: Brotons Cabalgatas y disfraces

Estos premios tienen carácter anual y están destinados a reconocer la labor de ciudadanos, organizaciones, entidades o instituciones que hayan tenido una actuación destacada en el año, según se recoge en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento.

Premio Especial Ciudad de Jerez: MarÍa del Mar Moreno, bailaora

La bailaora jerezana, María del Mar Moreno, es una de las más fieles, inquietas y versátiles representantes de la escuela de baile más genuina y tradicional de Jerez pero, al mismo tiempo, también una mujer y una artista muy comprometida con su tiempo y con la evolución experimentada por el flamenco en las últimas décadas. La base de su formación le fue legada por la maestra jerezana e Hija Predilecta, Angelita Gómez.

La artista, que también es directora de su propia empresa Jerez Puro creada en 2005, ha estudiado Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz y tiene un Máster en dirección de empresas. En Noviembre de 2010 fue nombrada Rey Mago de Jerez, uno de los reconocimientos más honoríficos de la ciudad y en 2017 fue protagonista de un emotivo Manifiesto del Día Internacional del Flamenco. Cabe destacar la inmensa labor de permanente embajadora de Jerez, sus diarios esfuerzos por llevar adelante su compañía y su escuela de baile, así como su carisma hacen a María del Mar Moreno acreedora de los mejores elogios.

Premio a la Integración: Adifi

La Asociación de Personas con Discapacidad Física de Jerez (Adifi) se funda en junio de 2003, como organización sin ánimo de lucro. Desde su creación y con su presidenta al frente, Carmen Menacho Holgado, esta asociación se dedica especialmente a la atención de las personas con discapacidad física y/o movilidad reducida y a su entorno familiar y social más cercano.

Adifi, que cubre todo el ámbito provincial y regional, persigue un fin único: lograr una total igualdad con aquellas personas que no tienen ningún tipo de discapacidad.

Sin desviarse de este camino y tras quince años de andadura en la ciudad, este colectivo es un ejemplo de lucha y perseverancia por defender y conseguir como objetivo fundamental la plena integración, potenciar su autonomía personal, mejorar su calidad de vida y permitir el disfrute en igualdad de condiciones de sus derechos y libertades.

Por ello, es digno de reconocimiento la labor que la asociación Adifi ha conseguido desde sus inicios para lograr una mejora en la calidad de vida de estas personas en todos los aspectos sociales, educativos, formativos, laborales, sanitarios, cívicos, científicos, culturales y de promoción de voluntariado.

Premio a la Iniciativa: Proyecto de investigación 'Recaída 0'

María Rosa Durán es propulsora del proyecto de investigación “Recaída O”. Una iniciativa conjunta en la que participan la Universidad de Cádiz, el Hospital de Jerez, la Fundación para la Ciencia y Tecnología FECYT, que pretende combatir a través de las matemáticas y la medicina las recaídas que sufren tras recibir los tratamientos, el 15% de los niños con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer de la sangre que es más frecuente en los menores. Este trabajo de investigación cuenta con un importante equipo tanto de profesionales del Hospital de Jerez como de la Universidad que requiere de financiación para su desarrollo.

En ese afán de hacer realidad este proyecto María Rosa y todo el equipo que colabora en ‘Recaída 0’ destacan por haber conseguido a través de la plataforma crowdfunding Precipita, recaudar fondos para poner en marcha dicho proyecto de investigación contando con el apoyo de instituciones, fundaciones, colectivos, centros escolares e incluso particulares, que tanto a nivel local, regional y de otros punto del país han respondido de una forma excelente.

María Rosa Durán, doctora en Matemáticas y profesora de la Universidad de Cádiz, ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias por su tesis titulada “Análisis de Modelos Matemáticos de Crecimiento Tumoral”. Posee una amplia experiencia en el campo de la Oncología Matemática, es investigadora colaboradora del Grupo de Investigación MôLAB (Mathematical Oncology Laboratory) de la Universidad de Castilla La- Mancha y pertenece al grupo de investigación FQM-201 de la Universidad de Cádiz.

Premio a la Creación: Daniel Sánchez-López, director de fotografía de cine

El jerezano Dani Sánchez-López (1981) es un director de fotografía con recorrido internacional. Sus trabajos le han llevado de Hollywood a Bollywood, y de vuelta a Los Ángeles pasando por Europa.

Mahanati, su reciente largometraje, que se traduce como La actriz más grande, un biopic sobre la primera estrella del cine indio, ha tenido un extraordinario éxito de crítica y público. En EEUU se ha convertido en un blockbuster, un éxito de taquilla que acaba de conseguir su primer reconocimiento en el Festival de Melbourne.

Otros dos de sus largometrajes se estrenarán a finales de año, San75, Año 1975, un thriller político que se desarrolla durante el estado de emergencia en la India. Acaba de terminar el rodaje de The Miseducation of Bindu, un largometraje sobre una estudiante de instituto que es víctima de acoso sexual. De su estancia en Pakistán, destaca el documental sobre los maestros de la música sufí a través de un viaje al interior, The Journey Within, producido por Coca-Cola, y premiado en distintos festivales internacionales. Igualmente han obtenido distintos reconocimientos sus trabajos en videos musicales que también dirige, como Highway Star, Calcutta Kiss o Aik Tha Badsha (Érase una vez un emperador).

En el terreno de la no-ficción, Daniel se encuentra actualmente editando un largometraje que dirige y rueda, @buddhistandqueer.

A su vertiente cinematográfica, Dani Sánchez-López une su faceta artística. Su exposición de fotografía, ‘Río de Cenizas’, se inaugura al unísono en este mismo mes de septiembre en galerías de Los Ángeles y la India. Aquí, pudimos disfrutar de su obra, videoarte y fotografía, en exposiciones individuales, #rituals en el ECCO de Cádiz o Proyecciones en ArteADiario en Jerez, o en las colectivas Encuentros, raíz-libro-verdad.

Premio a la Igualdad: Valentina De Jesús

Valentina De Jesús Remella, nacida en Extremadura, aunque jerezana de adopción, llega a Jerez hace más de cuarenta años. Comienza a prestar sus servicios de técnica en materia de salud en el Ayuntamiento de Jerez en los años ochenta, cuando la ciudad vive la primera legislatura de la Democracia. Desde su incorporación, esta mujer con una clara vocación de servicio a la ciudadanía y en especial volcada por la defensa y la lucha de los derechos de las mujeres, dedica su trabajo a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres desde las instituciones públicas.

Con este objetivo, Valentina se convierte en la promotora del primer Centro de Planificación Familiar en Jerez que comienza a funcionar en agosto de 1982, dando así respuesta a las necesidades y demandas de las mujeres. En ese afán de seguir avanzando y tras desempeñar durante años el cargo de directora del Área de Igualdad y Salud en el Ayuntamiento, continúan las apuestas por seguir ofreciendo servicios municipales en la misma dirección, creando el Área de Salud y Género, pionera en toda España, donde se incluye por primera vez en una institución el Programa Hombres por la Igualdad.

También y gracias a esta labor, Jerez se convierte en la primera ciudad que su Ayuntamiento apoyo la lucha por los derechos LGTBI, colocando en el balcón la bandera Arcoíris. Todo este proyecto generó lo que hoy es la Delegación de Igualdad y La Casa de Las Mujeres.

Esta mujer siempre inquieta y con el firme propósito de seguir luchando por aportar a la sociedad decide en 2011 dirigir su trabajo a otro ámbito como es el de los jóvenes. En este tiempo y hasta la actualidad de la que ya disfruta de su reciente jubilación dedica su trabajo a este colectivo como responsable del Área de Juventud. Por todo ello y tras 36 años de servicio público ininterrumpido es merecedora de este reconocimiento.

Premio a la Conservación Patrimonial: Rafael Lorente Herrera

Rafael Lorente Herrera es propietario de la casa palacio jerezana situada en el número 29 de la céntrica calle Bizcocheros. La dedicación y el empeño de este jerezano han hecho posible la recuperación y rehabilitación de un inmueble cuya adquisición se produce en 1989.

Con el firme propósito de devolver a estas ruinas el esplendor que tuvo esta pintoresca casa que data del siglo XVII, Rafael decide comenzar las obras de restauración de su propia vivienda. Unas obras que se prolongaron bastante en el tiempo, casi una década, debido al propio celo en la selección de los materiales, que debían ser lo más fidedigno a los originales, y en el mobiliario.

El tesón y la paciencia de Rafael se han visto recompensados con el galardón que la Asociación Española para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural “Hispania Nostra” le ha otorgado en la tipología de Patrimonio civil (palacios, arquitectura vernácula).

Jerez es sin duda de un gran valor patrimonial gracias a la labor de conservación de jerezanos como Rafael Lorente. Por ello, es merecedor de este Premio al conseguir rescatar, conservar, y reproducir todos los elementos de esta casa palacio pertenecientes al siglo XVII en pleno corazón de la ciudad.

Premio al Deporte: CD Guadalcacín Futbol Sala Femenino

El CD Guadalcacín Fútbol Sala Femenino es el primer equipo de la cuidad, que compite en la División más alta convirtiéndose en un referente nacional de esta categoría. Un club que en el año 2013 resurge como ave fénix, creado con mucha humildad y trabajo, con la peculiaridad que todo se vuelca por el fútbol sala femenino, cuando en Jerez estaba desaparecido. Con una nueva junta directiva, presidida por Luis Delgado Flores, es a partir de entonces cuando se inicia una ardua andadura alcanzando poco a poco importantes títulos como ser campeonas a nivel provincial y ascendiendo a la 1ª Andaluza en 2014, un año más tarde consiguen llegar a la 2ª División Nacional y en un tiempo record este club juega en la 1ª División a nivel Nacional. No son pocos los éxitos que estas jugadoras siguen cosechando como ha sido alcanzar el pasado mes de septiembre por primera vez en su historia de la Copa Andalucía el título de campeonas.

El CD Guadalcacín Fútbol Sala con su filosofía de servicio social y de igualdad de oportunidades, en la lucha por fomentar la participación de la mujer en el deporte de élite, es un claro ejemplo del trabajo, la constancia y la honradez, convirtiéndolo en motivo de orgullo para Jerez.

Premio a la Excelencia: Empresa Brotons Cabalgatas y Disfraces

La empresa Brotons Cabalgata y Disfraces dirigida en la actualidad por su gerente Tomás Brotons cuenta en nuestra ciudad con años de historia. La familia del alicantino se instala en Jerez en 1859 para dedicarse al mundo textil. Sus orígenes comienzan en la céntrica calle Medina para luego mudarse hasta calle Arcos convirtiéndose en sastrería, alquilando vestuario y atrezzo a las compañías itinerantes de teatro.

Esta relación con el teatro le llevó años después a encargarse de la guardarropía del Villamarta para, posteriormente introducirse también en el mundo de gigantes y cabezudos tomando el camino que actualmente tiene Brotons.

Una empresa que sin duda ha apostado durante toda su historia en buscar la excelencia y como así se ha demostrado, está consolidada como una de las grandes empresas a nivel nacional dentro del sector de las cabalgatas, pasacalles y espectáculos. Resulta un lujo contar en nuestra ciudad con una empresa de esta trayectoria que merece todo el reconocimiento a su buen hacer con el que año tras año Jerez brilla con luz propia en su Cabalgata de Reyes Magos.