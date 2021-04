El segundo aulario del Campus de La Asunción se llamará Carmelo García Barroso

Una instalación que no ha dejado de crecer desde 2004

Francisco Piniella, rector de la UCA, destacó que este nuevo proyecto “amplía las potencialidades del campus como sede para actividades académicas y para la organización, también, de actos sociales y culturales. Damos un paso adelante fundamental para la materialización de esta demanda histórica de la comunidad universitaria del Campus”. Con la dotación de estas nuevas instalaciones, “estamos a la altura de un campus que no ha dejado de crecer desde su inauguración en 2004 y que requería de una actuación de estas características para no detener esta crecimiento y diversificación”. Asimismo, sobre la posibilidad de ampliar grados, Piniella señaló que “hasta el momento no lo contemplamos, porque es la Junta quien tiene que dar el visto bueno y los últimos que presentamos (entre ellos el Grado de Comunicación Audiovisual), no se aprobaron”.