Primavera Trompetera Festival presenta su cartel por días

Con el temporizador puesto en cuenta atrás y cuando apenas queda un mes para volvernos a encontrar, Primavera Trompetera Festival desvela su distribución por días. De este modo, ya podemos vislumbrar cómo queda la impresionante programación con la que la cita nos obsequia este año. Una edición más que esperada por todo el público trompetero y que además promete depararnos momentos inolvidables. Por eso, no es de extrañar que las entradas estén volando y el festival vaya camino de anunciar el sold out ¡Quien avisa no es traidor!

El evento musical más precoz de la temporada en nuestra geografía comenzará el 7 de abril en el circuito jerezano con una suculenta Fiesta de Bienvenida, en la que podremos disfrutar de La Mari de Chambao, junto a Go Roneo, Lazurda y la sesión de DJ de Manuel2Santos.

A lo largo del viernes 8 le tocará el turno a los tan ansiados shows de Kase.O Jazz Magnetism, Natos y Waor, Mala Rodríguez, Modestep Live, Macaco, Fernandocosta, Los Chikos del Maíz y Miguel Campello. También se subirán al escenario del Circuito de Velocidad Ángel Nieto de Jerez, en la misma jornada, Fyahbwoy, Maikel Delacalle, Soziedad Alkoholika, Mario Díaz, Hens, Hora Zulú, Nikone, RVFV, Alberto Gambino, Hamlet, Zetazen y Perro kostra, amén de Jose de las Heras y PlanB DJ.

Durante el sábado 9 de abril, llegará el momento de darlo todo con los directos de Ska-P, SFDK, Netsky, Ayax y Prok, Fuel Fandango, El Canijo de Jerez, Lola Índigo, Maka, Ptazeta, Califato 3/4, Green Valley, Locoplaya, Kaydy Cain, Recycled J, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Walls, Boikot, Space Surimi, Las ninyas del corro, Xavibo, Manowall & Dannyboy y Cali & Chagar.

Y es que estamos deseando sacarnos la espinita clavada de los pasados años, tanto 2020 como 2021, cuando la sexta entrega de Primavera Trompetera Festival se vio aplazada por las causas que todos conocemos. Por eso, también nos gustaría aprovechar para recordarte que si ya adquiriste tu entrada para alguna de las ediciones anteriores y postergadas, ¡no te preocupes! seguirá siendo válida para la de este año.

Y si aún no la tienes ¡no entendemos a qué estás esperando!. Puedes disfrutar de este cartel sin igual desde tan solo 60 euros (más gastos de gestión), precio al que, de momento, se encuentran a la venta los abonos para las tres jornadas de Primavera Trompetera Festival, a los que puedes acceder a través de este enlace. También puedes hacerte con una de las entradas de día que están a la venta para las jornadas del viernes 8 o del sábado 9 de abril, por tan solo 45 euros (más gastos de gestión), y haciendo click justo aquí.

Junto a ello, Primavera Trompetera Festival retoma en esta edición la opción de adquirir tu plaza en el autobús que prefieras desde varias ciudades distintas de toda España y a través de este enlace. ¡No tardes! las plazas son limitadas y, viendo todo lo que ofrece este año el festival jerezano, ¡están volando!