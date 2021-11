Ruiz Boix mantiene un primer encuentro con el PSOE jerezano como secretario provincial

El nuevo secretario provincial del PSOE en la provincia, Juan Carlos Ruiz-Boix, mantuvo este miércoles un primer encuentro con militantes jerezanos como máximo responsable del partido. Esta reunión se encuadra dentro de las que tiene prevista realizar en las próximas semanas como preparación para el próximo congreso provincial del mes de diciembre.

Durante el encuentro, el también alcalde de San Roque se comprometió a “reforzar los esfuerzos de las instituciones” para acortar las diferencias “que aún persisten” entre las zonas urbanas y rural. Por ello, Ruiz Boix abogó por la necesidad de trabajar “desde la cercanía y proximidad por parte de la nueva dirección” del partido.

Así, afirmó que “vamos a tratar desde las distintas instituciones en las que gobierna el PSOE para resolver las carencias que se plantean en las barriadas rurales como el saneamiento o la iluminación que requiere mayor esfuerzo”. “Nuestro compromiso es trabajar junto a Juan Espadas para estar preparados ante ese posible adelanto electoral en el que trabajan Moreno y Marín conforme a esas grabaciones del mes de julio en las que de forma estratégica estaban planteando un no rotundo a los presupuestos de la recuperación, de los fondos europeos, un no rotundo a nuevos ingresos para paliar los efectos de la crisis en los andaluces”, agregó.

Por este motivo, les reprochó que hayan "jugado con ese presupuesto sabiendo que no iban a aprobarlo y que lo utilizarían como excusa para anticipar las elecciones” ya que “queda claro que no quieren los presupuestos porque lo fácil es no tomar decisiones”. “Estamos preparados para cualquiera de las fechas que se barajan o para el adelanto electoral”, sentenció.

Por último, acusó al Gobierno andaluz de no dar “respuesta a la salida crisis, pero la provincia tiene la suerte de contar con el apoyo del Gobierno que encabeza Pedro Sánchez para que nadie se quede atrás”.