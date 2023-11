Los PTIS de Jerez piden soluciones a la precariedad laboral y la falta de horas

La falta de PTIS en los distintos centros educativos de la ciudad sigue siendo hoy por hoy uno de los grandes problemas del sistema educativo andaluz. La precariedad de los contratos y la necesidad de contar con más profesionales durante más horas son principalmente las mayores quejas de las comunidades educativas de la ciudad.

El aumento de niños y niñas con necesidades educativas especiales en los últimos años ha hecho que en algunos centros la situación sea insostenible, pero pese a las denuncias de asociaciones de padres y madres, Flampa, que recientemente emitió un comunicado al respecto, y los propios trabajadores, todo sigue igual.

De hecho, los denominados PTIS (Personal Técnico de Integración Social) se han concentrado por segunda vez en menos de un mes en Cádiz (la primera fue el pasado 27 de octubre) para protestar ante esta situación.

Además, una representación de este colectivo se reunió en la jornada del pasado lunes con la delegada territorial de educación, Isabel Paredes, la jefa de planificación educativa y el jefe de ordenación educativa para exponerles esta problemática en primera persona.

Los técnicos han asegurado tras la reunión que "sabíamos de antemano que ellos no iban a solucionarnos nada", ya que las respuestas de la delegación ha sido que "la responsabilidad del servicio recae sobre todo en la APAE. Eso es lo que nos han transmitido, que están preocupados por nuestra situación, que ellos están pidiendo explicaciones a APAE, pero que no es su responsabilidad directa".

Los PTIS, que en su mayoría están subcontratados por una empresa externa, han denunciado las continuas "irregularidades" de dicha subcontrata. Algunos de sus trabajadores aseguran que entre las ilegalidades está "no darte de alta en el horario por el que te han contratado", no pagar "los complementos de antigüedad que ya teníamos reconocidos por anteriores empresas" o "aplican tablas salariales que nada tienen que ver con nuestro convenio".

Asimismo, lamentan los retrasos en los impagos mensuales, ya que "por ejemplo este mes deben pagar del 1 al 5 y estamos a día 7 y todavía no hemos cobrado, incluso algunas compañeras no han cobrado aún el mes de septiembre", asegura una de las afectadas, "por no hablar de que no nos pagan el verano, con lo cual seguimos dados de alta pero sin cobrar julio, agosto y mitad de septiembre".

Ante esta situación, los PTIS han pedido a la delegación "que medien en el conflicto", además de volver a solicitar "un aumento de las horas, dado que la mayoría de contratos actuales tienen menos de 25 horas".