Protectora y vecinos denuncian la muerte de un perro por abandono

La protectora de animales 'No Me Abandones' y los vecinos del Residencial El Ángel, denuncian el fallecimiento en nefastas condiciones de Yako. Este labrador vivió prácticamente solo y abandonado en una de las casas de este residencial, concretamente en la Calle Budapest.

El dueño del animal, que sufre una minusvalía, no habitaba la vivienda en la que se encontraba Yako, por lo que los "cuidados" que recibía se limitaban a un poco de pan duro y agua, una vez a la semana.

El caso de este labrador llegó a la protectora 'No Me Abandones' hace 6 años a través de Antonio Lendínez, un vecino del residencial y voluntario de la protectora. El mismo Antonio se ofreció al dueño del animal a pasearlo cada día si él no tenía tiempo. Sin embargo, no solo recibió la negativa del éste, sino que también obtuvo gritos y malas formas según declara la protectora. "Estábamos muy preocupados, allí vive otro voluntario y alumnos míos y pasaban a diario y también se ofrecieron a pasear al perro pero obtuvieron la misma respuesta que Antonio", explica Fátima González, presidenta de la protectora desde hace 7 años.

A los 8 meses de este primer intento de mejorar la situación de Yako, Fátima González se puso en contacto con una abogada animalista que se ofreció a ayudarles. "La abogada nos dijo que iríamos a su casa a decirle que lo denunciaríamos sino nos daba al perro. Pero claro, el perro tenía chip y el dueño no nos lo quiso dar", apunta la presidenta.

Tras varios intentos y ante la imposibilidad de poder actuar de forma alguna, aparcaron el caso de Yako. Sin embargo, la situación empeoró. Unos de los alumnos de Fátima le recordó a este labrador el pasado viernes 21. Aseguraba que lucía un aspecto muy deteriorado, parecía estar enfermo. Desde 'No Me Abandones' decidieron ponerse en marcha de nuevo para rescatar al animal, pero fue demasiado tarde. El lunes recibieron la llamada de una de las vecinas, Yako había fallecido. "No hay un día que no me arrepienta, me pasé el día entero llorando. Tengo un gran cargo de conciencia. Pero claro, no pudimos hacer nada en su día y teníamos otros casos en la protectora que salvar", declara emocionada Fátima a este medio.

La Policía y Medio Ambiente se personaron en el lugar de los hechos para levantar el cadáver del animal. Éstos confirman las malas condiciones en las se hallaba. Las pulgas invadían todo el jardín de la vivienda. Cuando llegó el dueño del animal, según afirman los vecinos, aireó de malas formas que "el perro era suyo y hacía con él lo que le daba la gana". No tenía sentimiento de culpa alguno.

El caso de Yako no ha sido el único. Éste labrador ocupó el lugar de Canela, otra perrita que sufrió el mismo abandono y que murió de pena. Por este motivo, los vecinos del Residencial El Ángel se han movilizado. Una de las vecinas presentó en la mañana de ayer una denuncia en la Jefatura de la Policía Local , en colaboración con otros vecinos. La Policía Local les ha informado de que derivará el caso a la Policía Nacional, pues éste entra dentro del artículo 337.3 del Código Penal, ya que existen términos de muerte por abandono.

A esta denuncia se suman también desde la protectora de animales 'No Me Abandones'. "Por su puesto no va a ir a la cárcel pero sí existe la posibilidad de que lo inhabiliten para tener otro perro. Yo me muero si le permiten hacer esto con otro perrito más", comenta Fátima González.

Desde la protectora piden que se genere conciencia ante estos casos de abandono y desatención. "Aquí en jerez y en los alrededores, sobre todo en las azoteas de las barriadas, hay muchos perros atados al sol que no salen en su vida. Ellos también sufren esa soledad y abandono", declara la presidenta. Por ello piden que se endurezcan las leyes de Tenencia Animal. "Hemos denunciado muchos casos y el Seprona no puede hacer nada. Las leyes lo único que exigen es que tengan la vacuna contra la rabia", concluye.