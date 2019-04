Protesta de los trabajadores de Supersol en la tienda de Merca 80

Trabajadores y representantes sindicales de los supermercados Supersol se concentraron la mañana de este viernes en la tienda de Merca 80 San Benito, una de las tres de Jerez que la empresa ha anunciado su cierre. Las protestas contra el ERE planteado por Supersol, con el despido de un total de 404 empleados y la modificación de las condiciones de trabajo a más de 3.000, se llevó a cabo en todas las provincias donde tiene presencia la cadena, como Granada, Guadalajara, Madrid y Melilla, según indicó Mario Astudillo, miembro del comité de empresa a nivel provincial y del de intercentros.

Tras las primeras reuniones entre los sindicatos y la dirección de Supersol, los trabajadores han iniciado una serie de concentraciones, que este viernes llegaron a Jerez, y que continuarán una vez que se consensúe un calendario de movilizaciones en todas las provincias afectadas. Hay que tener en cuenta que la cadena de distribución ha confirmado la clausura de un total de 21 tiendas, de las que 17 se localizan en Andalucía y de ellas, nueve en la provincia de Cádiz.

Desde CCOO indicaron que posiblemente este lunes o el martes se produzca una nueva reunión con la empresa, en la que confían obtener más información sobre cómo se va a concretar el ERE y las modificaciones de las condiciones laborales. "Esperemos que nos den una información más sólida porque a día de hoy sólo nos han presentado una serie de informes intentando justificar el ERE".

Mientras tanto, Astudillo indicó que la incertidumbre y la preocupación entre las plantillas de los diferentes supermercados "es enorme. Muchas personas se encuentran en estado de ansiedad y están soportando un gran estrés, por lo que esperamos que todo este proceso dure lo menos posible".

En Jerez además de la tienda de Merca 80, que ya hace unos años redujo su superficie, está previsto el cierre de las tiendas de la calle Playa del Rompidillo y plaza Alborán.

Desde CCOO señalaron que, según la empresa, los despidos no tienen que afectar necesariamente a las plantillas de los supermercados que se clausuren pero en estos momentos la incertidumbre es total.

Según los sindicatos, hasta la fecha la empresa no ha tomado ninguna decisión que implique la reducción del número de personas afectadas por el ERE ni la posibilidad de que la plantilla se acoja de forma voluntaria al mismo.

A la concentración en el Supersol de Merca 80 se acercaron el candidato a la alcaldía de Adelante Jerez, Raúl Ruiz Berdejo, y el parlamentario andaluz José Ignacio García para mostrar su apoyo a los trabajadores y denunciar "una situación que puede acabar con más de 50 familias jerezanas en la calle".García indicó que "esto no pasa porque sí, esto es consecuencia de quienes nos han gobernado y quienes nos gobiernan. Tienen muy claro que su prioridad son las grandes empresas y no dan valor a los trabajadores. Desde Adelante Jerez y desde Adelante Andalucía nos ponemos a su disposición y exigimos que no haya ni un solo despido".

Ruiz Berdejo explicó que "nuevamente nos toca a Jerez, son tres centros en nuestra ciudad que acabarán con muchas familias en la calle y la política no puede ser ajena a este drama".