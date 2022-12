El CEIP Antonio Machado y familiares reclaman más recursos para el alumnado con Necesidades Especiales

El actual Profesional Técnico de Integración Social (PTIS) que se encarga del alumnado con necesidades de apoyo educativas especiales (NEAE) llegó al CEIP Antonio Machado de Jerez hace cinco años. Muestra su satisfacción con sus compañeros "muy competentes" y con el alumnado. "Cuando puede trabajar con ellos de forma individualizada se lleva bien, con sus más y sus menos", cuenta. Es responsable de hasta ocho niños con necesidades especiales, de los cuales prácticamente ninguno tiene autonomía para comer.

Cada uno tiene sus características particulares, no se atienden de forma grupal, ya que, “requieren una atención individualizada”. El problema es que se desborda al carecer de los recursos suficientes. "No es sólo el comedor", aclara. "También salen al patio, un entorno abierto donde se pone en riesgo la integridad física de ellos”.

Al PTIS le consta que el centro educativo jerezano también ha realizado diferentes gestiones para reclamar más recursos a través de las diferentes vías, aunque no han logrado ningún avance. “Lo llevo mal. Siento impotencia porque al final los niños no reciben la atención adecuada y se ponen inquietos. A veces en el comedor atiendo a uno y otro se levanta, se va del comedor, voy detrás de él y se levanta otro alumno. A ellos también les afecta. Necesitan una rutina fija que no están teniendo".

Familiares de varios de estos alumnos se han puesto en contacto con Diario de Jerez para reclamar más recursos para atenderlos. Cuentan con el apoyo del equipo directivo del centro que también ha agotado todos las vías. "Hemos realizado diferentes escritos: El 5 de octubre, el 8 de noviembre y, el último, el último el 11 de noviembre firmado por el director y el secretario a Planificación y Escolarización, a través de Séneca, la mensajería interna", detallan a este medio.

El 16 de noviembre recibieron respuesta a este último. Le han informado de que la solicitud de ampliación de horas ha sido realizada a la Delegación General de Planificación y Centros y que, tan pronto tengan respuesta, se lo comunicarán a la mayor brevedad. Según les comunican, Planificación concederá un cómputo global de horas para la provincia. Dichas horas globales serán repartidas de conformidad con la propuesta de adjudicación de servicio. "Lo que nos dicen es que en esta situación se encuentran otros colegios y si nos pueden dar más horas de PTIS nos informarán. A mí lo que me comentan es que se puede hacer hasta donde se puede".

"Venden una educación y luego no dan respuesta a los problemas reales"

Entre este alumnado se encuentran dos con trastorno del espectro autista (TEA), otros que no comen solos, un niño de con problemas de conducta, y otro con síndrome de Down, diabético y con sordera. La madre de este último ha decidido renunciar al servicio de comedor, al comprobar que resulta imposible que un solo monitor atienda a todo el alumnado con NEAE. "El monitor está desbordado", cuentan desde el propio equipo directivo. Lo que reclamamos es la seguridad del servicio y que estos alumnos se atiendan como es debido. Lo hemos dicho por activa y por pasiva: hasta que no pase algo, no van a actuar. Venden una educación y luego no dan respuesta a los problemas reales".

Esta demanda no es nueva. Ya el pasado año Los padres y madres del CEIP Antonio Machado, acompañados por miembros del sindicato USTEA, reclamaron "más profesionales" para el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.