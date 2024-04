Pulso vital y diario de un incansable Deportivo

XEREZ Club Deportivo. Pasado, presente y ¿futuro? Símbolo inequívoco durante más de siete décadas y un elemento inseparable de Jerez, en 2013 su corazón estuvo a punto de dejar de latir tras pasar llegar a Primera División en 2009, pero resistió... No quiso morir para dejar un vacío irreparable en el alma de sus seguidores y en el del fútbol local. 'Per aspera ad astra. A través de las dificultades hacia las estrellas...

Durante cuarenta años, Diario de Jerez no ha dejado de informar de sus aventuras y desventuras, de sus éxitos y de sus fracasos, de sus momentos épicos y de sus situaciones dantescas y calamitosas... Y no es fácil resumir lo acontecido en todo este periodo en una entidad que siempre ha generado información para completar una enciclopedia, con personajes protagonistas en cada etapa que dan para mucho. El paso del tiempo barre recuerdos y noticias, pero, por suerte, muchas de ellas quedaron reflejadas en nuestras páginas y algunas son piezas para coleccionistas porque calaron en los corazones de los aficionados y de todos por su trascendencia. El fútbol es un deporte que convierte sueños en realidades y en Jerez lo ha logrado.

A día de hoy, el Xerez CD no es la entidad que se labró un nombre en el fútbol profesional, pero lucha por su supervivencia en Tercera RFEF y por volver a escalar peldaños para llegar a Primera RFEF. Ha superado sus momentos más críticos tanto a nivel institucional como deportivo y vive una etapa de calma siempre tensa por los acontecimientos que se desarrollan a su alrededor.

En el verano de 2013 tocó fondo a nivel deportivo, económico e institucional y sus cimientos se tambalearon tanto que una parte de la afición se decantó por sacar adelante la apuesta del Xerez DFC como alternativa. Otros, pese a estar hundido en el barro, apostaron por no abandonar a su equipo. Lucharon por mantenerlo con vida. En aquellos momentos, bastantes dijeron que sus días estaban contados, pero aún vive.

La década de los 80 la marca el ascenso a 2ª en mayo del 86, el adiós a Domecq y el hola a Chapín

El año en que vio la luz Diario de Jerez, durante la temporada 83/84, el Deportivo militaba en la extinta Segunda B tras un efímero paso el curso anterior por Segunda A. Y es que por entonces al Xerez CD le costaba mantenerse en las categorías profesionales del balompié español, en las que sólo era capaz de actuar puntualmente para retornar a la tercera categoría.

Pero esta tendencia se rompió por fin en la campaña 85/86 cuando, de la mano de Moncho, el equipo conseguía ascender a Segunda A derrotando de manera épica al Ceuta en Domecq e iniciaba un lustro de fútbol más notable e ilusionante. El 18 de mayo de 1986, los xerecistas vencían por 1-0 con un gol de Antonio Poyatos.

A los más veteranos les resultará familiar un lema que se hizo famoso y que rezaba ¡A primera con él!, ya que la entidad se propuso como objetivo alcanzar por primera vez la máxima categoría. Sin embargo, la realidad dice que el equipo nunca estuvo cerca de conseguir tal hazaña. En el curso 87/88, el equipo, de todos modos, coqueteó con los puestos de ascenso. Naya comenzó, pero cedió el testigo a Irulegui, que le cambio la cara a un Xerez CD que peleó por la cuarta plaza. Acabó 9º y se despedía del mítico Domecq para trasladarse a Chapín.

La conversión en SAD, el regreso a 2ª A con Orué en la 96/97, los Mercedes y Oliver, noticia en los 90

Y retornó al pozo de la Segunda B en la 91/92. Justo en este periodo se produjo a su vez la conversión del club en sociedad anónima deportiva, una circunstancia que marcó el devenir de la entidad en las siguientes décadas. Con un capital social inicial de 175 millones de las antiguas pesetas en junio de 1992 se comenzaron a vender las primeras acciones con un precio de 10.000 pesetas.

En esos años, el Xerez CD vivió una de sus etapas más mediocres, hundido en la vulgaridad de una categoría insufrible y de la que no conseguía escapar. Además, en Chapín todo fue diferente y complicado. El nuevo estadio era moderno y confortable, pero no tenía la esencia del anterior. Y en la 96/97, milagro y con Pacheco como presidente. Una plantilla conformado con jugadores de la zona y de la cantera y con pocas expectativas se reveló como una grata sorpresa y comandado por el también jerezano Carlos Orúe daba el salto a la Segunda División con un gol inolvidable de Fernando Román a la Gramanet en Chapín.

Pero el ascenso se vio enturbiado. El alcalde y presidente prometió mediada la Liga un Mercedes a cada jugador si se subía de categoría. Tuvo que comprar 18 Mercedes y pagar su importe a otros cinco futbolistas más que se quedaron fuera del reparto inicial, que reclamaron un coche en los tribunales y a los que la Justicia les dio la razón.

La realidad es obstinada y el sino del Xerez CD volvía a materializarse la campaña siguiente con un nuevo descenso en su 50 aniversario. Así, el club se mantendría en Segunda B otras tres temporadas, aunque las sensaciones ahora eran distintas. Los azulinos se convirtieron en uno de los favoritos, peleando por los puestos cabeceros. El 22 de junio de 1998, el Ayuntamiento no podía soportar la carga y, además, quería desprenderse del club. Pedro Pacheco vendió el club a Luis Oliver, una de las figuras más controvertidas y polémicas del xerecismo en los primeros años de la década de los dos mil, pero que fue capaz de revolucionar a la entidad a nivel deportivo.

Más Oliver, Schuster, el exilio a Sanlúcar, Silgado e Interviú, en los primeros años del nuevo milenio

En el curso 00/01, en un inolvidable partido ante el Toledo (2-0 con doblete de Mena) en Chapín con una invasión de campo que a punto estuvo de malograrlo todo el Deportivo regresaba a Segunda A con Máximo Hernández. Este sí fue el comienzo de la época de mayor gloria y estabilidad deportiva xerecista, que se mantuvo ocho temporadas consecutivas en 2ª División. Y otra vez polémica con el ascenso. El Ayuntamiento entregó a la plantilla bolsas de basura que contenían 60 millones de las antiguas pesetas. De la procedencia nada se supo.

La campaña 01/02 no la olvidan ni los xerecistas ni los menos xerecistas. La guerra entre Pacheco y Oliver estalló, el cruce de declaraciones entre ambos no tuvo desperdicio. Famosas son aquellas declaraciones del alcalde en las que aseguraba que el navarro era "un gánster" y que "el Xerez no jugará en ninguna instalación municipal mientras él sea presidente". Oliver no se cortaba. "Jerez no es Pacheco" o "el Xerez será la tumba de Pacheco", manifestaba.

El empresario dio un golpe de efecto firmando a Bernd Schuster como entrenador y el alemán también se convirtió en el punto de mira de un Pacheco al que los descalificativos hacia el técnico no le ayudaron. El germano le tapó la boca, ya que rozó el ascenso a Primera y se quedó sin recompensa a falta de una jornada y con decisiones arbitrales anteriores dignas de 'Expediente X'. El equipo tuvo que disputar media temporada en El Palmar. El Sanluqueño y Sanlúcar se volcaron con el Deportivo. El daño económico a Jerez era importante, pero la afición se sentía como en casa y logró hacer de ese escenario un fortín.

En enero, el Xerez CD volvía a nuestra ciudad y nada fue igual. El equipo en La Juventud perdió potencial y en el Colombino frente al Recre perdió sus opciones.Mientras, Oliver ya había vendido el club a José María Gil Silgado, empresario afincado en Sevilla que se convertiría en otra figura nefasta para el Deportivo. En la 02/03, Schuster arrojó la toalla antes del final de temporada y la 03/04 fue otro curso plagado de sombras y repleto de problemas económicos. Silgado entregó el proyecto a Carlos Orúe. Las cosas fueron mal desde el principio y fue destituido. Como relevo apareció por primera vez en el panorama azulino Esteban Vigo, que se iba a convertir en un auténtico 'salvavidas'.

El caos era total, Silgado pasaba literalmente del club y los jugadores, además de exhibir camisetas pidiéndole que pagara, mostraron su disconformidad de una original manera: posando desnudos para Interviú. La reivindicación de la plantilla dio la vuelta a España. Boquerón supo controlar al vestuario y logró la permanencia, pero Silgado también le echó antes del final.

Y si tormentoso fue el paso de Silgado por el Xerez CD no menos conflictivo fue el de Joaquín Morales, que aterrizó en julio de 2004 y llegó con Paco Chaparro como técnico y Diego Rodríguez como director deportivo. Otro curso en blanco y con movimientos en el banquillo. En la 05/06, con Lucas Alcaraz, el xerecismo soñó con el ascenso, ya que el equipo hasta se proclamó campeón de invierno, pero en una segunda vuelta para olvidar se quedó otra vez sin sueño.

En la 06/07, más de lo mismo y la 07/08 también llevaba camino de convertirse en un desastre. En enero, el equipo estaba prácticamente descendido, pero volvió a aparecer la figura de Esteban. El Xerez CD hizo un tramo final de campeonato sobresaliente y logró la salvación. En ese momento, pocos xerecistas podían imaginar que se habían sentado las bases de lo que al año siguiente sería la mayor gesta futbolística de la entidad, el ascenso a Primera.

El club toca la gloria el 13 de junio de 2019 y no la disfruta por los líos económicos e institucionales

Pero como todo no podía ser color de rosa, Esteban no llegó a un acuerdo con Morales para renovar y Miguel Ángel Rondán, entonces director deportivo, se vio obligado a buscar un recambio. Cuco Ziganda fue el elegido y no funcionó. El Deportivo se instaló en la cola y, para colmo, el club se acogió de forma voluntaria a la Ley Concursal con una deuda de 22 millones.

Y poco después, bombazo nuevamente. En enero, Morales vendía el Xerez CD a Federico Souza, empresario argentino que lo único bueno que hizo por el club fue la contratación de Gorosito. Su famosa frase de "por plata no va a ser" aún es recordada. Pipo reactivó a un equipo muerto y se metió en el bolsillo a la afición, pero el milagro no fue posible por una carambola. Hasta la última jornada tuvo opciones.

La espantá de Souza no tardó en llegar. La guerra de poderes en el club era total, la duplicidad de cargos una locura y los administradores capeaban el temporal como podían. Souza dejó claro que no iba a pagar a Morales lo que le restaba hasta completar los tres millones de euros de la compra.

Morales volvía a escena. En el ejercicio 10/11, Viqueira tomó el mando de la dirección deportiva y apostaba por Javi López para el banquillo. Ni ascendió ni congenió con la afición. Los problemas económicos cada vez eran mayores y el caos se intuía cerca. En la 11/12, Juan Merino fracasó y Vicente Moreno salvó la temporada logrando la permanencia. Y en la 12/13, caos. Esteban volvió, pero esta vez no fue el revulsivo esperado. Tuvo que abandonar el barco con el equipo ya sentenciado. Carlos Ríos firmó la defunción. Fue el principio del fin.

De la vuelta al fútbol de barro al resurgimiento con el ascenso en Lora

Tras un caos institucional enorme, con batallas para todos los gustos. Morales 'vendió' el club a Energy con Ricardo García como presidente. La suerte estaba echada. El nazareno, contra todos y contra todo, confeccionó una plantilla para Segunda B con David Vidal como entrenador, pero otra bomba explotó por impagos. El equipo descendió a Tercera y todos le dieron la espalda, hasta el Ayuntamiento, que le echó de Chapín. El Xerez DFC estaba ya en marcha.

Que Ricardo García terminase abandonando al Xerez CD por falta de recursos fue cuestión de poco tiempo. La campaña 13/14 fue un auténtico esperpento y el club dio con sus huesos en Primera Andaluza después de verse obligado a jugar fuera de Jerez y con juveniles.

Y a partir de la campaña 14/15 comenzaron a aparecer algunos de los 'salvadores' de la entidad. Futbolistas y técnicos que jugaban y entrenaban a cambio de muy poco. Juan Pedro, Mendoza, Vicente Vargas, Israel, Barragán, Quirós, Alberto, Pedro Carrión... Y aficionados que buscaban recursos para costear los gastos de cada jornada o que se rascaban su propio bolsillo en Jerez y fuera porque el equipo también estuvo 'exiliado'.

Pero el Xerez CD no quería morir y se aferró a la vida. Y en la 15/16, en La Canaleja sin luz y con un gol de Juanma Marchante al Rota (2-1) sobre la bocina lograba el ascenso a División de Honor. Y luego, dio el salto a Tercera en la 16/17. El cuadro xerecista, arropado por casi mil seguidores, logró el ascenso más importante de los últimos tiempos al empatar a uno en Lora con un gol de Juan Benítez. Y desde entonces pelea por salir de ahí. Ahora, con más solvencia, con menos deuda, nuevo consejo de administración con Juan Luis Gil al frente y un futuro mucho más esperanzador. Checa y sus jugadores pelean por dar el salto a Segunda RFEF.

Jugadores emblemáticos

A lo largo de la historia por el Xerez CD han pasado muchos futbolista, pero en las últimas décadas dejaron huella Mendoza, Moreno, Viqueira, Bermejo, Poyatos, Felipe Rivas, Cakic, Pedro Valencia, Sanabria, Antonio Torres, Recio, único portero en la historia del club en lanzar los penaltis, y el 'gran capitán' Miguel Ángel Rondán, que ha hecho de todo y es un icono. Mención especial merece el entrañable Rafa Verdú, fallecido en octubre de 2022 y que defendió al club hasta el último segundo de su vida, fue jugador, consejero y presidente de honor.