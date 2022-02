Quejas por la imposibilidad de obtener cita para la Seguridad Social en Jerez

Hartos de esperar sin obtener una solución, un grupo de ciudadanos ha pedido este jueves la documentación necesaria para presentar una reclamación en la oficina de la Seguridad Social de Jerez en la calle Eguilaz. Critican que llevan meses, en algunos casos, esperando para poder coger una cita presencial en la Seguridad Social en Jerez. Miguel Alconchel está jubilado y es uno de los afectados, ya que asegura que está harto de solicitar cita previa sin éxito: “Siempre me sale que no hay cita disponible, me atendieron una vez por teléfono pero envié los papeles que me pidieron y no he tenido notificación alguna desde julio del año pasado”. Por ello, “estoy intentando pedir cita presencial con mi certificado digital para saber en qué situación está mi documentación pero nunca me sale disponible”. “Solo pido que se nos respete, tenemos una edad”, señala Alconchel.

El protocolo covid ha impedido también que algunas personas puedan entrar acompañando a otros usuarios en la oficina. “Mi abuela se ha llevado 8 meses cobrando 300 euros porque no sabe leer ni escribir y no me dejaron entrar con ella y le arreglaron los papeles mal. Hasta hace 3 meses no ha vuelto a cobrar bien su pensión”, lamentaba este jueves una joven.

Manuel Blanco, por su parte, explicaba que su caso “es más fastidioso porque yo no soy de Jerez, soy de El Puerto de Santa María. No tengo carné de conducir y tengo que depender de los medios de transporte y aquí estoy como un borrego tirado en la calle”. A sus 74 años considera que la situación que está sufriendo “es un desastre, es un maltrato y una falta de respeto a los ciudadanos”, recalca ante la imposibilidad de lograr una cita. “Entiendo que haya un protocolo pero no podemos estar tirados en la calle como borregos. ¿Qué pasaría si estuviese lloviendo?”, añade.

Del mismo modo, Antonio Pérez critica, acompañado de su mujer, que no pueda obtener una cita. “Este señor es sordo y le dan la cita por teléfono”, explica uno de los afectados.

Los testimonios se suceden uno tras otros y todos en la misma línea en la puerta de la Seguridad Social. “Yo he estado tres meses para poder conseguir una cita presencial. Lo logré metiéndome en la web a las cinco de la mañana y me la dieron para unos veinte días después”, reconocía este jueves una usuaria al escuchar las quejas.