Quince chavales provenientes de Melilla deambulan sin cobijo por Jerez

"Literalmente en las calles". Así han pasado la madrugada de este viernes 15 chicos extranjeros que quisieron entrar a dormir en el Albergue Municipal de Jerez, pero ya no había sitio para ellos. La mayoría de ellos son ex-tutelados, con 18 años recién cumplidos, que provienen del centro de protección de menores 'La Purísima' de Melilla, "que está muy masificado. Cuando cumplen 18 se tienen que marchar y están llegando a muchos puntos de Andalucía, como Jerez. Vienen desorientados, sin muchas referencias de la ciudad sólo con las de algún albergue o una asociación", cuentan desde la Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez Dimbali.

Es el caso de Abubacar, que ha llegado hasta Jerez porque le dijeron que "aquí encontraría trabajo". Se marchó de Guinea solo, con 13 años, por una situación de extrema pobreza. Estuvo dos años entre Argelia y Marruecos y luego llegó al centro de menores de Melilla con 15 años, donde dice que no tuvo "muy buenas experiencias y muy pocas atenciones". Abubacar acaba de cumplir 18, le gustaría aprender electricidad y ha llegado a la península con la intención de estudiar y trabajar. "Él y sus compañeros han estado pidiendo alojamiento en diferentes puntos pero nadie les ha ayudado. Y nosotros hemos solicitado colaboración al Ayuntamiento y al albergue pero nada", apuntan desde la Red. Este joven permanece en contacto con sus padres: "me dicen que me quieren, que se preocupan por mí", cuenta desde la sede de la ONG jerezana.

Son jóvenes provenientes de Marruecos. Guinea-Conakri y Argelia que huyeron de niños de sus países por situaciones de pobreza o conflictos étnicos. Melilla es para ellos uno de los puntos de acceso principal y en 'La Purísima' están hasta que cumplen la mayoría de edad, que es cuando la Administración ya no se hace cargo de ellos, aunque supuestamente debe ofrecerles unos cursos de formación.

Y así, en medio de una noche fresca, con lluvia incluida, los chavales han tenido que deambular por una ciudad desconocida, buscando cobijo en algún soportal. Varios de ellos cuentan que han dormido bajo el techo de la estación de trenes, sin mantas siquiera.

Desde la mencionada asociación denuncian nuevamente "la escasez de recursos municipales para alojamiento de personas sin hogar. Urge ya esa ampliación del Albergue Municipal que está incluso presupuestada, pero que no se ejecuta. También intentan llegar hasta el Hogar San Juan, pero se encuentran de nuevo con un espacio masificado".

La Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez Dimbali hace un llamamiento a la solidaridad popular, "y pedimos que se acoja temporalmente en casas a estos chicos; lo que las administraciones no cubren (por desinterés o desidia) que lo cubra el pueblo". Y aportan un teléfono de contacto para las personas interesadas: 617407082. De momento, hay dos familias interesadas. Mientras tanto, esta noche algunos de los chavales dormirán en la sede de esta ONG de manera provisional.