Rafael Infante, una pérdida irreparable

Hablaba a eso de las dos menos cuarto de la tarde con Pedro Carabante cuando al entrar en Facebook quedé completamente impactado. Un post del Instituto Andaluz del Flamenco recogía el repentino fallecimiento de Rafael Infante. En la misma situación quedó Pedro Carabante, incrédulo ante lo que le estaba comentando. Pero por desgracia es la realidad, y nuestro querido Rafael Infante se nos ha ido a los 80 años. Tras sufrir un ictus en la madrugada del miércoles, en la mañana de ayer fallecía tras no poder superar las consecuencias.

Bien es cierto que su estado de salud no pasaba por el mejor momento, como me había comentado hace escasamente unos días cuando hablé con él mientras pasaba unos días en Rota de vacaciones. Problemas de corazón y en una rodilla le habían tenido los últimos meses menos activo que de costumbre, pero aún así, Rafael era una persona inquieta, de esas que necesita actividad para llenar su día a día, por eso, y pese a que no estaba como él quería, seguía maquinando cosas en pro del flamenco.

Sí que es verdad que habían ocurrido dos hechos que, de alguna forma, habían calado hondo en su persona y le habían dolido considerablemente. Sin querer cargar contra nadie, porque si por algo se distinguía este ‘gentleman’ jerezano era por no hablar nunca mal del prójimo, Rafael había sufrido con todo lo relacionado con la puesta en marcha del Congreso del Centenario de Antonio Ruiz Soler, que se había encargado de coordinar y donde las dificultades constantes por parte de la Junta, habían hecho mella en su ánimo.

Pero aún más duro había sido su ‘deshaucio’ de su despacho del CICA, el Centro Informático Científico de Andalucía, institución a la que había pertenecido durante años y donde comenzó a construir, con el apoyo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, el proyecto ‘Flamenco y universidad’.

Infante mantenía, a pesar de haber culminado su jubilación, su despacho y una base de datos con toda la información de la serie ‘Flamenco y Universidad’, además de su participación en diversas revistas especializadas. Sin embargo, el pasado año, alguien dio la orden de ‘deshauciarlo’, tanto su despacho como a la base de datos, un golpe que el jerezano nunca supo encajar.

Aún así y pese a todo, el catedrático había seguido defendiendo aquel proyecto iniciado el 1 de septiembre de 2005 y que respondía al creciente interés que existía en las universidades andaluzas por el estudio del flamenco. ‘Flamenco y universidad’ abordaba todo un plan de actividades en el que se contemplaban la organización de jornadas, seminarios, cursos, conferencias ilustradas y la edición de compactos y DVDs. Su objetivo no era otro que utilizar a la universidad, su hábitat natural, como motor de investigación e impulsora del desarrollo cultural.

La conferencia ilustrada con su propio cante que Pepe Marchena pronunció el 28 de febrero de 1972 en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, fue el primer volumen de esta colección, que este mismo mes ha cumplido 17 años.

Por el camino han quedado guiños a grandes como Antonio Mairena, del que era fan reconocido (de ahí su fluida relación con su ciudad natal donde había organizado durante los últimos años el Seminario Antonio Mariena), Manuel Morao, recuperando la grabación de aquel ‘Concierto de Jerez’ de Benito Lauret, La Perrata, Pastora Pavón, Parrilla de Jerez, Juan Talega, Manuel Moneo, El Torta, Pedro Peña, Paco Cepero, Paco Taranto, Juan Mojama, Diego de Morón, Nano de Jerez, Tío Juane o Juan Valderrama, entre otros muchos.

Además, rescató del olvido a artistas como Esteban de Sanlúcar, a Rafaela Montoya Dávila ‘La Bolola’, Isabelita de Jerez, Antonio de la Rosa, Pepe Sanz o Eduardo H. Garrocho, y puso en valor los fandangos del Alosno, la Historia Antropológica y Evolutiva del cante de Alcalá o al propio Márquez El Zapatero. De hecho, en la mesa tenía preparado dos trabajos más, un doble compacto de El Sernita donde recogía 39 cantes del artista jerezano coincidiendo con el centenario de su nacimiento, y otro, el número 68 de la saga, del cantaor jerezano José Méndez.

Su ilusión, al menos eso es lo que constató hace justamente una semana, era llegar a los cien, a pesar de las dificultades e inconvenientes que le habían surgido, de un tiempo a esta parte, donde la administración le había dejado sin fondos para seguir trabajando en este proyecto, de ahí que casi todo lo hubiera de consumar a base de labores personales con entidades privadas. “Mi mérito es ser muy pesado y también ser un buen catalizador”, reconocía al hablar de ello.

Suele ocurrir en esta bendita tierra que a la gente que trabaja desde el tesón, el convencimiento, y en este caso también desde el rigor que le imprimía su propia profesión, sólo se le ponen trabas, demostrando una vez más que el flamenco importa un pimento a la hora de la verdad.

Rafal Infante, catedrático de de la Universidad de Sevilla en Estadística e Investigación Operativa y ex rector de la Hispalense entre 1984-86, había sido también impulsor de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla, creada en 2012, y nombrado miembro de la Cátedra de Flamencología de Jerez en 2019. Ese mismo año recibía el Premio Flamenco en el Aula por la Consejería de Educación por su labor como divulgador del flamenco y dos años antes, en 2017, recibía el Premio Ciudad de Jerez.

Este pasado febrero, durante el transcurso del Festival de Jerez, el Tabanco El Pasaje quiso también reconocer su compromiso con el arte jondo.

Como reza la letra que usó en una entrevista concedida a nuestro compañero Luis Moliní en Diario de Sevilla:

Todo lo vence el amor,/ todo el dinero lo allana,/ todo lo consume el tiempo,/ todo la muerte lo acaba.

Descansa en paz, Rafael.