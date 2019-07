Sin miedo ni arrepentimiento, esto vale la pena.Transformando nuestras vidas como gusanos de seda.Llamados a ser la luz en mitad de las tinieblas. La sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena.

Así comienza el rap ‘Cadena de Bondades’, una iniciativa de Obras Misionales Pontificias (OMP) con la que quieren concienciar “de que cada uno tiene un papel fundamental en la Misión. Cada pequeño gesto cuenta y con la colaboración de todos, la presencia de las misiones por todo el mundo es posible”. La Diócesis de Asidonia-Jerez ha compartido esta iniciativa, un “renovado rap” en colaboración con Grilex y los chicos de ‘Not From This World’.

OMP ha creado un videoclip en el que se explica, a través de la ficción, la historia de una cadena de bondades que empieza con la donación altruista de un joven (cameo de Grilex) a un mendigo. Gesto que desencadena una sucesión de buenas acciones por parte de distintos personajes conectados fortuitamente a lo largo del videoclip. Para, finalmente, acabar invitando al espectador a unirse a una ‘Cadena de Bondades’ real. Una cadena que nace en la donación y que termina en el día a día de los misioneros.

De esta manera es como los raperos Grilex y ‘Not From This World’ ponen letra a la campaña del Mes Misionero Extraordinario, que tendrá lugar este próximo mes de octubre y que, según indicaciones del Papa Francisco, estará dedicado a las misiones y a la importancia de implicarse y colaborar con ellas.

“La monetización generada por las escuchas y los visionados serán donados a las misiones. De esta forma, cada vez que alguien la escuche, además de contagiarse del mensaje misionero, estará haciendo un pequeño donativo a la OMP y formando parte así de la Cadena de Bondades”, ponen en valor desde Obras Misionales Pontificias.

Josué, vocalista del grupo Not From This World, subraya que “nos encantó la idea de poder colaborar con ellos y dar voz a las misiones, y además, dando un mensaje a los más jóvenes”. “Nos plantearon hacer una canción con un mensaje concreto y es como todos podemos ser mensajeros del Evangelio y, sobre todo, de la labor que hacen los misioneros. Era nuestro reto, conseguir transmitir con claridad el mensaje de ‘Cadena de Bondades’ con un mensaje coloquial, de la calle, de la gente joven y sin desvirtuar el Evangelio”, declara Josué.

Tanto para Grilex como para el grupo la experiencia ha sido “estupenda, estamos muy felices”. Josué avanza que estarían encantados de poder llevar la canción a las distintas Diócesis, como la de Jerez.

Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son una red mundial al servicio del Papa para apoyar a la misión universal de la Iglesia y a las Iglesias jóvenes con la oración y la caridad misionera. Son el principal instrumento “para atender las grandes necesidades con las que se encuentran los misioneros en su labor de evangelización por todo el mundo”.