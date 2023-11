La Real Escuela acoge el making of del documental 'Caballos'

La Real Escuela de Arte Ecuestre acoge este lunes a las 18 horas la presentación del Making Of del documental 'Caballos', que se estrena en cines en los próximos días.

La pandemia retrasó el estreno en cines de “Caballos”, un documental dirigido por Alberto Redondo que recoge la historia de la relación entre dos especies, los humanos y los caballos, que mantiene vivo su vínculo en la sociedad digital. El documental se estrena ahora en las salas comerciales y se podrá ver en las principales ciudades españolas.

Este retraso le ha permitido un recorrido de éxito por Festivales Internacionales: finalista en el Festival de Cannes, ganador en la Equinale en Alemania y Equus Internacional Film Festival en Montana, Estados Unidos y galardonada en EQQUS Film & Arts Fest en Alburquerque, New México (Estados Unidos).

Zoólogo y Etólogo, su director, Alberto Redondo es un “científico que hace cine” y en las última dos décadas ha dirigido más de 60 documentales que se han emitido en televisiones de todo el mundo y han recibido más de 15 premios internacionales. Un hombre orquesta que suele rodar en solitario y que también es director de fotografía, productor, guionista, editor… de sus documentales.

“Caballos” es el resultado de 3 años de trabajo en los que el director ha viajado por cinco continentes para llevar al gran público la historia de una relación entre los hombres y los caballos que comienza en las cavernas y que llega hasta nuestros días, donde el caballo ha sido un poderoso aliado, un motor clave del desarrollo de las sociedades humanas.

La película muestra una serie de historias entrelazadas que llevan al espectador a dar una vuelta al mundo y conocer cómo conviven humanos y caballos en diferentes lugares. “De alguna manera viene a decir que somos lo que somos como especie gracias a la relación con este animal. No seríamos lo mismo si no hubiéramos vivido con los caballos”, afirma su director.

En este objetivo, el espectador conocerá a los brumbies, los caballos salvajes australianos y su relación con los aborígenes y a las tribus de Mongolia, que siguen alimentándose de la leche de yegua y cazan a caballo utilizando enormes águilas. En Sudamérica conocerá los secretos de la doma india, basada en el respeto mutuo y el conocimiento del otro, que permite una relación profunda entre hombres y caballos. En Estados Unidos verá cómo trabajan los cowboys, herederos de los vaqueros marismeños. En Emiratos Árabes descubrirá una pasión por el caballo que combina la cetrería con halcones con la práctica de las competiciones de resistencia a caballo. En Europa, el documental muestra diferentes realidades de esta relación positiva en países como España, Inglaterra, Alemania, Holanda y Noruega.

“Sin los caballos -afirma el director- los humanos no hubiéramos llegado a ser lo que somos. Nuestros corazones siguen latiendo juntos, a pesar de que cada día estamos más separados. Vivimos una era postcaballo, en la que el caballo ha dejado de ser una herramienta indispensable y hoy tiene un uso fundamentalmente deportivo y de ocio. Esto no significa que no sigamos enamorados de este animal y viceversa. Ambas especies tienen grabado en sus genes este vínculo y seguimos teniendo una relación estrechísima con este animal. La película muestra esa relación”.

El director comenta que “la inteligencia del caballo es la ideal para ser un caballo. Igual que la que tenemos los humanos lo es para ser humanos. Son distintas, pero no menos eficaces. No hay que despreciar las capacidades de los caballos y de hecho en muchas cosas nos ganan. Tienen muchos de los sentidos mucho más desarrollados que los nuestros. Evolutivamente somos cazadores y ellos son presas, sin embargo, nos hemos entendido durante milenios”.

Caballos y humanos llevamos decenas de miles de años evolucionando juntos, estrechamente juntos, dependiendo uno del otro para vivir, una relación que está grabada en el código genético del hombre y del caballo. “Tenemos una predisposición a vivir juntos”. Gracias a esta relación, las dos especies han tenido éxito, las personas que estaban bien con su caballo llegaban más lejos, triunfaban más en su vida, podían ir a más sitios, tenían una vida más feliz porque les iba bien con su caballo, …

Un científico que hace películas

Profesor Titular de Zoología de la Universidad de Córdoba especializado en comportamiento animal, Alberto Redondo ha trabajado principalmente con aves, mariposas y caballos. En zoología aplicada está especializado en fauna urbana y actualmente está liderando un proyecto internacional de buceo científico.

Realizador de Documentales de naturaleza desde hace dos décadas, ha dirigido y producido más de 60 documentales que se han emitido en televisiones de todo el mundo y han recibido más de 15 premios internacionales.

Destacan sus series “Descubriendo el Comportamiento Animal” con 30 capítulos y “Ver la Ciencia” con 25. También ha realizado documentales de gran formato como “Mariposas” ganadora de la Bienal Internacional de Cine Científico y “Caballos” que en 2023 ha sido finalista en Cannes y ganadora de la Equinale en Alemania y Equus Internacional Film Festival en Montana, Estados Unidos. Recientemente ha sido premiada también en EQQUS Film & Arts Fest en Alburquerque, New México (Estados Unidos). Acaba de terminar la serie Fauna Ibérica para Radio Televisión Española y Radio Televisión de Portugal compuesta por seis capítulos de una hora de duración.