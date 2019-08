"La realidad virtual es como tomarse unas vacaciones del mundo real"

Jaime Núñez es un jerezano que ha pasado la mitad de su vida en el extranjero. Comenzó sus estudios de diseño gráfico en el Instituto Europeo de Diseño en Madrid e hizo también parte de estos en la Universidad de Canberra (Australia). Más tarde realizó la especialidad en dirección de arte para publicidad en Newcastle College of Arts en Londres. A partir de este momento comenzó a trabajar como director de arte publicitario y “poco a poco empecé a subir y subir”, comenta. Su trabajo le ha llevado a Londres, Nueva York, Amsterdam, Los Ángeles o Australia y a trabajar con algunas de las empresas consideradas “las top ten a nivel mundial”.

Tras 20 años de carrera se encontraba “en la cúspide”, sin embargo , Jaime regresó a España, a Jerez, donde estaban sus raíces y su familia. “No puedes seguir haciendo lo que estás haciendo solo por los números que hay en la cuenta. Si haces eso acabas siendo más infeliz”, explica. Su verdadera pasión era crear mundos, imaginarlos y usar su creatividad “para mejorar la vida de las personas”, es por esto que decidió cambiar de profesión. Núñez explica que no se sentía del todo bien en su anterior trabajo, “yo soy puramente creativo y eso no lo quiero usar solamente para vender productos el resto de mi vida”.

Comenzó a estudiar un máster online de la especialidad de arte conceptual para videojuegos y películas. “Pero me di cuenta de que si yo quería realmente ser un director de arte de experiencias interactivas y crear estos mundo tenía que hacer la parte de producción”, lo que le llevó a realizar el curso de postgrado Experto en Realidad Virtual, Aumentada y Mixta en el Centro Universitario Digital (U-tad). Fue en este momento donde conoció a un grupo de seis alumnos en una masterclass que realizó sobre realidad virtual en Sevilla y que se convertirían en sus amigos. Unos amigos con los que se embarcó en la creación del videojuego ‘Taurus VR’.

Nusakan Studio, así es como se llaman, es un estudio español desarrollador de juegos independientes (indie), es decir, no están financiados por ninguna distribuidora de videojuegos. “Hay que tener mucho afán de sacrificio, llevarnos muy bien y ser un equipo muy cohesivo. Y la verdad que son geniales”, asegura Jaime. “En el mundo indie hay unas historias apasionantes. Es alucinante como se lo montan para crear un videojuego. Por ejemplo, yo he aprendido a crear un juego y a ser padre a la vez”.

Taurus VR saldrá a la venta probablemente a mediados o finales del mes de septiembre, a través de las plataformas Steam y Oculus Store. La peculiaridad de este juego es la combinación de lo retro con la realidad virtual. “Recuerda a los videojuegos antiguos de arcade en los que echabas 23 pesetas y matabas a las naves. Todo muy sencillo y pura adrenalina. Eso es lo que queríamos hacer”, explica.

En este mundo fantástico, en el que se podrá explorar un universo fantástico y enfrentarse a distintos enemigos, la peculiaridad técnica que se ofrece es la combinación de elementos en primer y tercera persona para evitar los mareos propios de la realidad virtual. “Queríamos proporcionar la fluidez y la adrenalina que provoca el manejar la nave y la interacción de tener el armamento en tus manos, pero evitando la sensación de vértigo. Y eso se consigue con la nave en tercera persona”. Así, el jugador manejará la nave con su propio cuerpo, además de usar el armamento como si fuera un “First Person Shooter”.

Por el momento, el juego está alcanzando una gran recibimiento por parte de la comunidad de jugadores. “La verdad es que la gente se queda alucinada de que seamos un estudio indie. Está por encima de lo que se espera de seis personas trabajando a tiempo medio parcial, medio completo”, afirma. En el festival BormuGames de Sevilla ganaron el primer premio, “eso nos dio mucho que pensar, era la primera vez nos dábamos cuenta de que a la gente le estaba gustando muchísimo el juego”. De la misma forma, en el Gamepolis en Málaga, el juego tuvo un gran recibimiento, “la gente estaba sorprendida de un juego tan sólido”.

Para este jerezano la realidad virtual es “como tomarse unas vacaciones del mundo real”. Las gafas de realidad virtual tienen la capacidad de evadirte y hacerte “entrar en una burbuja, en otro planeta. Puedes tomar el cuerpo de otro ser”. Núñez expone que: “el juego de realidad virtual de peor calidad es más inmersivo, desde el punto de vista psicológico, que el mejor juego que no sea de realidad virtual. Porque por muchos gráficos buenos que tenga, tú no estás ahí”.

Al creador de Taurus VR no le cabe duda de que el mundo del entretenimiento va a cambiar en poco tiempo “dentro de unos tres años nos vamos a llevar una buena parte de lo que es el mundo de los videojuegos a la realidad virtual. Esto será cuando realmente sean experiencias inmersivas que no mareen y te transporten a esos otros mundos”. Se está entrando poco a poco en la segunda ola de esta nueva tecnología que Jaime ha querido “coger desde el principio”. Su objetivo era tomar este impulso como productor y no como estudiante, “porque es más fácil destacar ahora que no está asentada”. El creador de Taurus VR explica que “es ahora cuando se están haciendo grandes inversiones, cosas de calidad que cuestan millones de producir. Y si las sacan al mercado es porque creen que van a conseguir esos millones de vuelta”.

Asimismo, la realidad virtual ya está teniendo aplicaciones en campos como la psicología, el turismo o la medicina. El propio Jaime está trabajando en un proyecto con U-tad y el Hospital de La Paz, que consiste en la creación de un juego de realidad virtual interactivo para niños a los cuales se les está administrando diálisis. “Gracias a la capacidad de inmersión de la realidad virtual los niños se sienten inmersos en el mundo de fantasía que hemos creado y hace que el tiempo recibiendo el tratamiento parezca mas corto y sea más ameno”, explica. Núñez asegura que está muy interesado en este tipo de proyectos porque lo que le hizo cambiar de carrera “en un primer lugar fue mi deseo de usar mi creatividad para mejorar la vida de las personas”. De hecho, asegura que lo que llevó a crecer tanto en su anterior trabajo fue su empatía y “ese poquito extra de humanidad”.

Jaime Núñez, va más allá, tiene una visión futurista de esta nueva tecnología que poco a poco está calando en la sociedad. “Cada vez va a ser mucho más fácil entrar y salir al mundo virtual. Vamos a tener como varios yos y vamos a ir saltando de uno a otro. Un yo viajero, el médico, el aventurero...”, comenta entusiasmado. Aunque es consciente de que es necesario “adaptarse y ser flexible” ante este cambio que está por venir. “No estamos acostumbrados. Pero es como si le dijeses a una persona de 80 años que íbamos a estar todo el tiempo pegados al teléfono y a las redes sociales. No se lo creería”, explica.

Para Nuñez el siguiente cambio notable en esta materia va a llegar con la venta de próxima PlayStation “que va a adoptar la realidad virtual de una forma muy potente”. Explica que se van a ir “logrando que experiencias más potentes tomen predominancia”, ya que “en realidad hacemos todo lo posible en nuestra vida por tener nuevas experiencias y las gafas de realidad virtual te aportan estas nuevas experiencias”, comenta.

Este jerezano atisba que el cambio es cada vez más evidente y que grandes empresas como Facebook ya están “inyectando millones para que esta tecnología se haga famosa”. Éste considera que lo único necesario para lograr un interés por esta nueva tecnología es probarla “yo creo que lo entiendes cuando usas por primera vez. Piensas que es diferente a todo lo que has probado”.