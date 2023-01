La rebaja del IVA: insuficiente, poco efectiva o "un engaño total"

“Llevo cuatro cosas y han sido noventa y pico euros”, cuenta un consumidor. “En el supermercado han bajado algo la fruta y las verduras, pero se resisten a bajar el aceite”, apunta otra. Podría decirse que esa es la sensación generalizada.

Ciertamente, desde el pasado 1 de enero entró en vigor la supresión o reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en algunos alimentos básicos, sin embargo, esta medida sigue sin contrarrestar la subida del IPC (Índice de Precios de Consumo) del 5,8% en diciembre –la de los alimentos la triplica– y no alivia los bolsillos de los consumidores. “Noto la subida de precios en general. Si han bajado el IVA, ni lo aprecio, todo ha subido tanto que, aunque lo bajen, cosa que se agradece, cuesta mucho llegar a fin de mes”, añade en la misma línea una tercera jerezana.

Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, lamenta que la medida adoptada por el Ejecutivo ante las “brutales” subidas en los precios de los alimentos consista únicamente en rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para los productos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.

Plantea su más que posible ineficacia, algo que se podría evitar, dice, si se aplicaran las reivindicaciones históricas de la asociación: demandan que se contrate a más inspectores, un mayor control del mercado, de las ofertas, y la necesidad de que la Administración Pública controle el mercado. “Nos dicen que no es necesario porque el mercado se autocontrola mediante la regla de la competencia. Ahora el Estado no puede saber si quienes reducen el IVA lo añaden de sobre precio. No hay manera de abrir expediente a un empresario si no se sabe a qué precio estaba vendiendo un producto el día 31 de diciembre de 2022, salvo que algún consumidor haya estado pendiente y presente una denuncia”. Yesa también subraya que ningún sector se salva, ya que ninguno, ni el de la alimentación, está controlado porque la Administración carece de medios. “No tiene inspectores de consumo, no llega a cuatro en la provincia de Cádiz y la competencia del consumo corresponde a la Junta de forma exclusiva”.

Algo más optimista se muestra Miguel Pérez Aguilar, secretario provincial de COAG Cádiz. Cree que la iniciativa es positiva “a priori” para el consumidor. “Tenemos la esperanza de que se note en los precios finales y, obviamente, en el consumo de los productos básicos o, al menos, que no caiga. Esperamos que esa bajada no se la coman las grandes cadenas de supermercados y que no aprovechen para aumentar los márgenes. Hay que estar vigilantes para que resulte efectiva. La intención de la rebaja es que anime a los consumidores y que se mantenga el consumo”.

No obstante, Pérez Aguilar es realista y reconoce que la dificultad de “imponer o controlar este asunto” en un mercado de libre competencia. Por ello, apela a la responsabilidad y a la honestidad de las grandes cadenas de distribución. “Con esta medida el Gobierno realiza el esfuerzo de dejar de recaudar y el Gobierno, al final, somos todos”. A pesar de todo, admite no conocer ningún mecanismo para controlarlo.

Esta rebaja y supresión de IVA afecta a los miembros del colectivo al que representa -agricultores y ganaderos- de diferente manera, en función de cómo tributan. Tal y como el propio Pérez Aguilar explica, quienes lo hacen por módulos, dejan de recibir una parte de IVA. “También perjudica a quienes están en diferentes modalidades fiscales, porque soportan IVA para sus ‘inputs’ (es decir, sus ‘stoks’)y para sus costes de producción, con lo cual no están recogiendo ese IVA soportado en las compras que realizan a sus proveedores. Hacienda lo devuelve una vez pasado el año si lo solicitan. Como consecuencia, Hacienda va a tener ese dinero mucho tiempo y no van a tener forma rápida de recuperarlo”.

Pequeños negocios

En el caso de las tiendas de barrio que deben aplicar la rebaja, las circunstancias y opiniones al respecto son variadas, pero todos coinciden en que ya llevan meses notando “muchísimo” la subida del IPC. El responsable de Alimentación Los Pinos, considera que las medidas referentes a la rebaja del IVA en los productos de primera necesidad son positivas. Según cuenta, la irá aplicando de modo que disminuirá el precio de los mismos “a medida que los compre y vaya ajustando cuentas”. Considera que la variación es mínima, porque “el IVA ya era el mínimo y no repercute tanto en los comestibles”. Según este pequeño empresario, los márgenes son muy cortos. “¿Qué vas a quitar ahora, dos ó tres céntimos? Un 4% de la fruta o el pan, no supone nada. Iremos ajustando los precios según veamos las facturas y los costes”. A su juicio, los políticos bajan el IVA de unos productos para subirlos en otros: “Lo meten en el tabaco y te quitan el del gasoil”.

José Luis, propietario de la tienda Alimentación Mena, ubicada en calle Camarón de la Isla, trabaja como autónomo en régimen de módulos. Se muestra tajante al respecto: “Es un engaño total”. Cree que una de las circunstancias más gsraves es que algunos productos ya se han comprado en meses anteriores y se pregunta si hay que suprimir el IVA aunque lo venda ahora. Por otra parte, como apuntaba Yesa, notó que las grandes cadenas subieron los precios unos días antes de acabar el año y, por tanto, en ese caso “el cliente que compra allí no va a notar nada, quienes se llevan el dinero son los grandes”.